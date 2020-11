Trump culpa a Cuomo de “no querer” vacunas para Nueva York y profetiza: “El tiempo dirá si sigo en el poder”

“¡AMO NUEVA YORK! Como todos saben, la Administración Trump ha producido una VACUNA excelente y segura mucho antes de lo programado. Otra Administración habría tardado cinco años. El problema es, @NYGovCuomo dijo que retrasará su uso, y otros estados LA QUIEREN AHORA…” escribió esta mañana el mandatario Donald Trump en su cuenta Twitter.

Sus comentarios siguen a la diatriba que ha mantenido con el gobernador de Nueva York, el más afectado del país por la pandemia, en muertes y desempleo. Cuomo en efecto admitió el lunes que prefería esperar dos meses más para diseñar un plan de vacunación con el nuevo gobierno Demócrata, en vez de hacerlo con el actual Republicano.

Según reportes, durante la pandemia Cuomo ha evadido más de una docena de reuniones con la Casa Blanca y evitó un encuentro directo con el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar.

“No podemos perder el tiempo y sólo podemos darla a aquellos estados que usarán la vacuna de inmediato. De ahí el retraso de Nueva York. Muchas vidas por salvar, pero estamos listos cuando lo estén. ¡Deja de jugar a la política!”, agregó Trump hoy en Twitter.

Además del rebrote del coronavirus, el tema de la duración de Trump en el poder sigue dominando la agenda nacional, por su negativa a reconocer la derrota electoral, algo que pareció hacer ayer, al menos fugazmente.

Al ofrecer una actualización sobre el progreso de la vacuna contra el coronavirus desde el Rose Garden de la Casa Blanca al final de la tarde, el mandatario afirmó primero que “esta administración no irá a un cierre”. Pero luego vaciló.

“Pase lo que pase en el futuro”, continuó. “Quién sabe, cuál gobierno será, supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no se cerrará”.

Trump ha persistido en afirmaciones infundadas de que aún puede ganar las presidenciales de 2020, a pesar de que Joe Biden proyecta ya 306 votos electorales contra 232 suyos, resumió The Washington Post.

….We cannot waste time and can only give to those states that will use the Vaccine immediately. Therefore the New York delay. Many lives to be saved, but we are ready when they are. Stop playing politics!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020