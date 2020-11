“No podemos permitir que plan de vacunación avance con Trump”: gobernador de Nueva York ante anuncio de Pfizer

La noticia de un avance del laboratorio Pfizer en una vacuna para combatir el coronavirus fue aplaudida ayer alrededor del mundo, pero Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, una de las zonas más afectadas por la pandemia en el planeta, lo tornó en su asunto político.

Cuomo criticó el plan de vacunación del mandatario Donald Trump ayer, llamándolo “defectuoso”. “No podemos permitir que avance de la forma en que Trump y su administración lo están diseñando”.

El gobernador Demócrata, que tiene una relación tensa con el mandatario Republicano de origen neoyorquino, hizo los comentarios en el programa “Good Morning America” ​​de ABC ayer, momentos después de reconocer que las pruebas de la vacuna COVID-19 experimental de Pfizer “se ven bien” y cree que habrá una vacuna “disponible dentro de poco.”

Pero dijo que el plan de lanzamiento de la vacuna debe detenerse hasta que su viejo amigo, el presidente electo Joe Biden, asuma el cargo en enero, pues de lo contrario causará “daños”.

“La mala noticia es que pasarán unos dos meses antes de que Joe Biden asuma el mando, y esto significa que el gobierno [de Trump] va a implementar un plan de vacuna”, dijo Cuomo.

Ese plan, dijo, es “defectuoso”. “Creo que no aprende nada del pasado”, acusó Cuomo. “Básicamente, van a hacer que los proveedores privados lo hagan, y eso va a dejar fuera a todo tipo de comunidades que quedaron fuera la primera vez que COVID los asoló”.

Ya en septiembre el gobernador amenazó con desacelerar la vacuna citando su desconfianza en el presidente y alegando que el proceso estaba “politizado”, recordó New York Post.

Trump se descargó en respuesta, llamándolo un “malvado”, y dijo que la vacuna había sido desarrollada por “los mejores laboratorios del mundo”. Además, le recordó con ironía las masivas muertes en ancianatos que han sido vinculadas con una orden ejecutiva de Cuomo.

Governor Andrew Cuomo of New York wants to put New York at the END of the Vaccine List in that he doesn’t trust the @FDA or Federal Government, even though the Vaccines are being developed by the finest Labs in the World. Wish he trusted us on Nursing Homes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020