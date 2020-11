Preparan fiesta de cumpleaños a niño hispano que perdió a sus padres por el coronavirus

Una abuela de Texas intenta darle una alegría a su nieto de cuatro años que perdió a sus padres por el coronavirus en cuestión de 100 días.

Raiden González, de San Antonio, perdió a su padre Adan el 26 de junio luego de que se contagiara en el trabajo. El hombre tenía 33 años. El menor quedó completamente huérfano luego de que su madre Mariah, de 29 años, falleciera por COVID-19 el pasado 5 de octubre.

Ahora González está bajo el cuidado de su abuela Rozie Salinas.

“Extraña a su madre mucho, era un niño de mamá”, dijo Salinas a NBC. “Esta mañana me dijo que le gustaría tener a su madre de vuelta”.

La abuela reconoce que es difícil hablar con el niño del tema, pero le dice al pequeño que la madre “está con los ángeles protegiéndolos”.

Salinas ahora se concentra en darle a su nieto una buena fiesta de cumpleaños el próximo 28 de noviembre. La comunidad se ha lanzado en apoyo para un desfile frente a la vivienda de la familia.

Next week, Raiden turns five. His Nana is asking for everyone to rally around the young man to help celebrate with a drive-by ‘Roar and Wave’ parade to help lift his spirits. 🦖🦕 pic.twitter.com/rtbwQ5x4m4

— Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) November 13, 2020