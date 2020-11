Usan presos para reubicar muertos de coronavirus en morgues móviles de El Paso

El brote de coronavirus en El Paso es tan alarmante que autoridades tuvieron que recurrir a presos para ubicar los muertos en morgues móviles .

Según información del Alguacil del Condado de El Paso, los presos que asisten en las morgues son aquellos con récord de buen comportamiento y que pagan penas por delitos menores.

Los reos hacen el trabajo de manera voluntaria aunque el gobierno local les paga $2 la hora, según el epidemiólogo Eric Feigl-Ding. Un video muestra a los presos vistiendo trajes protectores, como los que usan trabajadores de la salud.

📍NEW: Chilling video of El Paso jail inmates hired to move bodies of #COVID19 deceased patients into mobile overflow morgues. Inmates wear full PPEs & paid $2/hour. They’ve been doing this tough work since Monday, before El Paso increased to 10 mobile morgues. I cry for El Paso. pic.twitter.com/KgQBpzD1mZ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 15, 2020