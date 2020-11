Departamento de Educación de NYC asegura estar listo para asumir clases virtuales para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Debido al aumento de contagios de COVID-19, la Ciudad de Nueva York anunció el cierre de sus 1,800 escuelas públicas a partir de este jueves, pero la pregunta que muchos padres de familia y activistas se hacen es si ¿el Departamento de Educación (DOE) está listo para semejante cambio?, que significa tener a 300,000 niños más en lecciones virtuales. Y la respuesta del DOE es que sí.

Así lo manifestaron a El Diario, tras asegurar que el modelo híbrido que se estaba implementando en medio de la pandemia, con clases presenciales y en modo remoto, fue diseñado para que las escuelas pudieran hacer una transición organizada, si se llegaba a dar el caso de un cierre.

“Nuestros maestros, directores y personal han estado preparados para esto desde el primer día“, aseguró Danielle Filson, vocera del DOE, explicando que los maestros ya estaban preparándose para el eventual cambio.

Y sobre la falta de dispositivos y tabletas entre miles de estudiantes, la vocera del DOE aseguró que también ya tienen un plan para manejar esa falencia.

“El plan de estudios y la instrucción continuarán de forma remota, habrá un fuerte apoyo remoto en el lugar y las escuelas están preparando materiales para los estudiantes que aún necesitan un dispositivo“, advirtió Filson, quien agregó que ya se solicitaron 100,000 dispositivos adicionales para cumplir con solicitudes pendientes de máquinas o para aquellos que necesiten reparación o reemplazo en el futuro.

El DOE manifestó además que la instrucción para los estudiantes sin dispositivos se alineará con las actividades de aprendizaje con las que todos los estudiantes participarán, mientras están completamente en modo remoto, basados en los planes de estudio compartidos de una escuela.

Sobre ello, el DOE mencionó que están preparados para que los niños que no tengan aun una tableta puedan tener “libros de texto, libros de trabajo, tareas, actividades, proyectos, hojas de trabajo, conjuntos de textos literarios y de no ficción y libros comerciales, juegos y materiales digitales impresos” para apoyar la enseñanza.

Christine C. Quinn, presidenta de la organización WIN, el mayor proveedor de albergues de madres y niños alrededor de la ciudad, criticó al DOE y a la Administración De Blasio por asegurar que están listos, sin estarlo realmente.

“El alcalde Bill de Blasio, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, han demostrado que no están preparados para un retorno permanente al aprendizaje remoto. Pero esta es una prueba que nosotros, como ciudad, debemos pasar”, dijo la expresidenta del Concejo Municipal. “Si 300,000 estudiantes reanudan el aprendizaje remoto, la ciudad de Nueva York debe ampliar los recursos para todos los estudiantes, especialmente los miles de estudiantes sin hogar que viven en refugios y luchan por el acceso a la educación”.

Quinn dijo además que otro de los grandes problemas que enfrentarán muchos niños en su nuevo método virtual, es la falta de acceso a internet WiFi de calidad.

“La ciudad aún no tiene un plan que brinde WiFi en los refugios para este año escolar, lo que permitiría a nuestros estudiantes sin hogar aprender de forma remota en una pandemia. Necesitamos que el alcalde describa los pasos inmediatos que pueden garantizar WiFi para todos los estudiantes para que ninguno de nuestros hijos se quede atrás”, advirtió la excandidata a la Alcaldía.

De Blasio desestimó las quejas y aseguró que la Ciudad está comprometida en la entrega de tabletas y acceso a intenet gratuito para todos los niños que lo soliciten.

“El problema específico de una familia que necesita un dispositivo, puedo solucionarlo… estamos poniendo en las manos de los niños 300.000 dispositivos gratis. No denigremos ese logro. Son dispositivos de alta calidad y de primera línea que se entregan a las personas de forma gratuita”, dijo el mandatario.

“Ahora, hay más por hacer y lo entiendo. Con algunos niños el servicio estaba mal, tenemos que cambiar el servicio. La máquina de algunos niños se dañó. Tuvimos que darle una nueva, sí, lo entiendo. Pero no quiero actuar como si no hubiera habido un gran esfuerzo aquí para poner la tecnología en manos de la gente. cualquiera que no la tenga, solo tiene que llamar al 311 y la obtendrá“, dio su palabra el Alcalde.