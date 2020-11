Última Hora: Alcalde ordena cerrar escuelas de NYC el jueves tras alcanzar el 3% de tasa de infecciones de COVID-19

En una decisión que no causa sorpresa, el acalde Bill de Blasio ordenó este miércoles que las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cierren a partir del jueves, y por tiempo indefinido, luego que la tasa de positividad de infecciones de COVID-19 en la Gran Manzana alcanzó el 3%.



Aunque desde las 10 a.m. se esperaba escuchar al mandatario en su rueda de prensa diaria, pasada las 2 p.m. todavía la conferencia no había ocurrido, pero fuentes del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) confirmaron que el canciller de Educación Richard Carranza, envió esta tarde un email a los directores de escuelas anunciado el cierre de los planteles.

De esta manera los más de 300,000 alumnos que estaban asistiendo varios días de la semana en persona a sus salones en más de 1,700 planteles en los cinco condados, ahora tendrán que recibir solamente clases virtuales.

Desde el pasado viernes el Alcalde había alertado a los padres que estuvieran preparados, ya que en cualquier momento podría anunciar el cierre, lo que al final no ocurrió durante el fin de semana. Y tras mantener los planteles abiertos el lunes, De Blasio informó el martes que aunque los contagios habían alcanzado el 3.2% ese día, el promedio de los últimos siete días consecutivos estaba solo en 2.74%.

-Noticia en desarrollo.

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.



We must fight back the second wave of COVID-19.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 18, 2020