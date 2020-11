Hoy hará más frío en Nueva York: el invierno desplaza al otoño

De nuevo hoy Nueva York tendrá un clima más invernal que otoñal e incluso será el día más helado en lo que va de temporada en la región, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Particularmente en NYC, anoche y esta madrugada el termómetro estuvo cercano a los 30F (-1C), con una sensación mucho menor, de hasta 17F (-8C), con cielo nublado.

Esta mañana se perfila soleada, pero aún fría. Se espera que el termómetro se mantenga cerca de 40F (4C), con una sensación mucho menor, de 28F (-2C). La noche será tan fría como la del martes: próxima a 31F (0C).

Hoy no se esperan precipitaciones. Mañana jueves y en ruta al fin de semana el clima se perfila más templado y sin lluvia. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí.

Wednesday will be the coldest day of the Fall season so far. #NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/Kx2k0g3EUu

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) November 17, 2020