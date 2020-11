Callum Smith sobre “Canelo” Álvarez: “Mi mejor versión puede ganarle”

Ahora que ya es un hecho la pelea del 19 de diciembre entre “Canelo” Álvarez y Callum Smith, este último ya se encuentra calentando el combate.

A unos días de anunciarse la función, el boxeador británico habló y dijo que buscará reafirmar su posición como el mejor de los supermedianos, aún a costa del que muchos consideran el mejor libra por libra del mundo.

“Para mí, él es un buen peleador, reconocido como uno de los mejores libra por libra, pero sus mejores demostraciones fueron en peso mediano (160), 168 libras es mi división y soy el mejor del mundo en este peso”, mencionó en entrevista para Youtube Boxing Social.

🗣 @CallumSmith23 reveals that his clash with @Canelo was not finalised until the eleventh hour last night ahead of their December 19 showdown. 🔥

A pesar de que expresó su respeto por el púgil mexicano, Smith dejó en claro que puede ganarle no sólo a él, sino a cualquiera del mundo.

“La mejor versión de mí puede ganarle a cualquiera en el mundo. Más allá de que respeto a Canelo como peleador, creo que mi mejor versión puede ganarle, así que vamos a entrenar fuerte y asegurarnos de ser mi mejor versión para salir vencedor”, explicó.

Callum Smith stated that he wanted Canelo following his KO victory in June 2019.

In exactly one month, they meet in the ring. 🍿 pic.twitter.com/A8wEWSfm57

