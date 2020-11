Cody Bellinger sorprende a fans con su aparición en uno de los videojuegos de acción más esperados del año

A través de sus redes sociales, el ganador de la Serie Mundial con los Dodgers, Cody Bellinger, anunció días atrás que tendría una aparición especial en uno de los videojuegos de acción más esperados del año, el cuál salió hace aproximadamente una semana y los fans ya lo han encontrado en este universo alterno.

Luego de que el pelotero anticipara la noticia y mostrara un video de cómo grabó su participación, los seguidores ya descubrieron en las consolas al personaje que encarnó y compartieron las imágenes impresionados por verlo fuera del mundo del béisbol.

My brother ran in to my room just to tel me he found @Cody_Bellinger in Assassin’s Creed. 😂😂 pic.twitter.com/NRnmNXjFQ5

— nelie (@iheartct3) November 14, 2020