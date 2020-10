Los Dodgers son campeones de MLB 32 años después

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tuvieron que pasar 32 años para que Los Angeles Dodgers volviera a conseguir un título de Grandes Ligas en un partido donde los serpentineros mexicanos Víctor González y Julio Urías lanzaron fuego para que los angelinos lograran la corona para el triunfo de 3-1 sobre Tampa Bay.

En la primera Rays tomó rápidamente la ventaja con un batazo para volarse la cerca del cubano Randy Arozarena los de Tampa se fueron arriba.

Desde la lomita Blake Snell estuvo intratable y dominó durante 5 entradas completas a los Dodgers que no encontraban la forma de hacerle daño a las Rayas, sin embargo, el manager decidió sacarlo y llegó la tragedia para Tampa.

Snell strikes out the side in the 4th. That's 9 Ks already. 🔥 #WorldSeries pic.twitter.com/sGVRURWHRo — MLB (@MLB) October 28, 2020

Ya con Nick Anderson desde el montículo, llegó la reacción de los Dodgers, primero con un doblete de Betts, luego Anderson Lanzó una pedrada para hacer un wild pitch que aprovechó Barnes para empatar.

Inmediatamente después Seager activó la línea para impulsar a Betts y lograr la remontada.

Para la séptima llegó el mexicano Julio Urías para hacer el relevo y cerrar el juego para llevarse el campeonato, el culichi se convirtió en el pítcher nacido en México con más apariciones en Series Mundiales al llegar a 5 y superar Fernando Salas y a Víctor González.

En el octavo rollo apareció de nuevo Mookie Betts para mandar a volar a doña blanca con un jonrón solitario que puso la pizarra 3-1.

Con el título de los Dodgers la ciudad de Los Ángeles es la gran campeona de los deportes este año, ya que en la NBA se coronaron los Lakers, curiosamente tambián contra un equipo de Florida, Miami Heat.