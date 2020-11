Hallan cadáver masculino detrás de restaurante “Ruby Tuesday” en Nueva York

Un hombre fue encontrado muerto detrás de un restaurante “Ruby Tuesday” en Deer Park (Long Island, NY).

La policía del condado Suffolk dijo que los oficiales de First Precinct, respondiendo a una llamada sobre una persona lesionada, descubrieron al hombre muerto en el suelo detrás de 403 Commack Rd., a las 8:02 p.m. del lunes.

La víctima “parecía haber sufrido una herida en la cabeza“, dijo la policía, que no ha revelado ninguna información adicional sobre el hombre o las circunstancias de su muerte, informó Patch.com

La investigación está en curso. La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información llamar a los detectives de la Brigada de Homicidios al 631-852-6392 o Crime Stoppers al 800-220-TIPS. Todas las llamadas serán mantenidas confidencialmente.

