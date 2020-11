Hispano empujó a pasajero a las vías del Metro de Nueva York por no darle dinero

Justin Peña fue detenido por la policía de Nueva York como sospechoso de haber golpeado y empujado a un pasajero a las vías del Metro en la estación de Bryant Park (NCY), la noche del miércoles.

Fue una hostilidad más en la ola de violencia que se ha vivido en el subterráneo los últimos días, la mayoría causada por indigentes. Peña fue detenido por NYPD el jueves por la tarde y acusado de intento de homicidio, informó el comisionado policial Dermot Shea.

Peña supuestamente atacó a golpes y empujó a los rieles a un hombre de 36 años que esperaba en la plataforma B/D en la estación 42nd Street-Bryant Park alrededor de las 6:50 p.m. del miércoles, porque se negó a darle dinero, según la policía.

El hombre pudo levantarse y fue tratado en el Hospital Bellevue por heridas leves en la rodilla y las manos, informó New York Post.

“No podemos ser un lugar donde simplemente reunamos a personas que están sufriendo una crisis de salud mental. No es justo para quienes están usando el sistema” de transporte, comentó ayer tras otro incidente similar reportado en Union Square, Sarah Feinberg, presidenta interina NYC Transit.

Desde el 6 de mayo, el Metro de Nueva York se cierra cuatro horas cada noche para una limpieza profunda y un intento de desalojar a las personas sin hogar que, en muchos casos, se trasladan a las calles, para luego volver a deambular en el subterráneo.

WANTED for AN ASSAULT inside the subway station at Avenue of the Americas and West 42 nd street #Manhattan @NYPD14pct on 11/18/20 @ 6:50 PM Reward up to $2500Seen him? Know who he is ?Call 1-800-577-TIPS or DM us!Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/u4Ho4a3M7y

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 19, 2020