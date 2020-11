Mujer empujada a los rieles cuando el tren llegaba y actor golpeado: violencia desatada en el Metro de Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una pasajera vivió el susto de su vida cuando un indigente la empujó a las vías del Metro de Nueva York al momento que se aproximaba el tren ayer en Union Square (NYC), dos días después de que un actor de Broadway fuese violentamente golpeado en otra estación del Upper West Side.

El angustioso momento de ayer fue grabado en un video divulgado por New York Post. Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre caminando de un lado a otro en la plataforma del 4/5/6 Uptowm en 14th Street-Union Square, poco antes de las 8:30 a.m. Luego corre hacia la mujer de 40 años y la empujar hacia los rieles.

Milagrosamente la víctima no identificada escapó sólo con heridas leves, incluso cuando los dos primeros vagones de los trenes pasaron sobre ella, detalló Fox News.

“Ella cayó, afortunadamente para ella, entre una fila y los rieles”, dijo la jefa de tránsito Kathleen O’Reilly en una conferencia de prensa. “Lesiones muy leves, pero por la gracia de Dios”.

El sospechoso, Aditya Vemulapati (24), se acostó en la plataforma después del ataque y fue rápidamente arrestado por la policía. Más tarde lo acusaron de intento de asesinato y agresión imprudente, entre otros cargos.

Sarah Feinberg, presidenta interina NYC Transit, calificó el ataque de “horrible” y pidió a la ciudad que hiciera un mejor trabajo en el manejo de las enfermedades mentales. “Hay que abordarlo y estoy desesperada por que este alcalde o el próximo lo asuma porque tenemos un largo camino por recorrer”.

También ayer, Alex Weisman (33), un actor de Broadway, denunció que había sido golpeado por un indigente en una estación del Metro el martes, sufriendo una fractura de cuenca del ojo y una retina desgarrada.

Weisman, miembro del elenco original del musical “Harry Potter and The Cursed Child”, tuvo que someterse a una cirugía ocular con láser después de que lo golpearan en la cara en la estación 103rd St de las líneas B/C. Hasta anoche nadie había sido arrestado por este caso, reportó New York Post.

El actor agregó que tres de sus amigos también fueron atacados al azar en Manhattan esta semana: uno en Chelsea y dos en el Upper West Side.

Si bien expresó simpatía por la población sin hogar de la ciudad, Feinberg argumentó que el sistema de tránsito de la ciudad sólo debería servir a aquellos que buscan viajar en él. “No podemos ser un lugar donde simplemente reunamos a personas que están sufriendo una crisis de salud mental. No es justo para las personas que están usando el sistema”.

Desde el 6 de mayo, el Metro de Nueva York se cierra cuatro horas cada noche para una limpieza profunda y un intento de desalojar a las personas sin hogar que, en muchos casos, se trasladan a las calles, para luego volver a deambular en el subterráneo.