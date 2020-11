Reseña: Assassin’s Creed: Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Let’s Sing 2021 y Need For Speed Hot Pursuit Remastered.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esta semana te hablamos de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos: Assassin’s Creed: Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Let’s Sing 2021 y Need For Speed Hot Pursuit Remastered.

Assassin’s Creed: Valhalla

Es la más reciente entrega de una de las franquicias más exitosas de los últimos años, la cual se desarrolla en el siglo IX, una época en la que los vikingos, eran el terror de Europa.

Esta versión mezcla varios géneros como acción aventura, resolución de acertijos, sigilo, supervivencia, RPG y mundo abierto en la que podremos pasar horas de diversión con las decenas de cosas que hay por hacer, con una misión principal interesante y muy bien contada.

Solo hay unos cuantos errores de programación que al menos que no seas tan observador puedes pasar por alto y aunque técnicamente no hay ninguna revolución en comparación con entregas previas. De ahí en fuera, no queda nada más que decir que estamos ante el último Assassin’s Creed de esta generación la cual es digna de recordar y un serio contendiente para juego del año, disponible prácticamente en todas las consolas, incluso si tienes una de la actual generación y luego cambias a la nueva ahí lo podrás jugar sin costo adicional.

Call of Duty: Black Ops Cold War

La versión de este año vuelve a darle el brillo que la saga se merece, con el regreso de un modo para historia para un jugador, que aunque es corto, tiene misiones que valen mucho la pena completar.

El apartado gráfico es de lo mejor que verás antes de que des el salto a la nueva generación de consolas, con sonido envolvente que te hará sentir como si en verdad estuvieras en una batalla.

En esta ocasión los héroes que ya conocemos son reemplazados por uno que tú mismo tendrás que crear desde el inicio con cada detalle que más te guste, por lo que las opciones son infinitas.

Sobre el modo multijugador en línea y local es lo que más horas de vida le darán a esta versión, por lo que podrás pasar mucho tiempo en compañía de amigos y desconocidos alrededor del mundo. Call of Duty: Black Ops Cold War, está disponible en prácticamente todas las consolas, incluso si tienes una de la actual generación y luego cambias a la nueva ahí lo podrás jugar sin costo adicional.

Let’s Sing 2021

Se trata del juego de karaoke con el que sacarás a tu lado artístico a flote, y entre más afinado seas, podrías tener mejor calificación y desbloquear más canciones.

Lo puedes disfrutar ya sea con un micrófono con conexión USB o con ayuda de una aplicación que puedes bajar al celular y así tu voz pueda ser captada por el juego.

Ofrece más de 30 canciones de listas que se han convertido en éxitos a lo largo del año, lo único malo es que la mayoría son en inglés, así que si no se te da mucho este idioma, quizá sea un punto negativo, pero si de lo contrario quieres aprenderlo, quizá hasta te ayude, por lo que es un serio candidato a convertirse en el protagonista de las reuniones familiares. Está disponible en todas las consolas.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered

Como su nombre lo dice, es una remasterización de la versión que conocimos hace 10 años de esta exitosa franquicia de carreras aunque no se sube al podio en ese sentido pues gráficamente no cumple con lo que debería tener y queda por debajo de la media de títulos como este.

Si pasas por alto eso, sigue siendo un juego encantador lleno de acción que los amantes de las carreras y en especial de los Need por Speed, disfrutarán.

Aunque en general no ofrece nada nuevo por lo que nos hubiera gustado que pusieran más y mejor contenido. Si no jugaste la versión original y si eres fanático de las carreras es un título que disfrutarás, pero si es todo lo contrario, podrías sufrir una decepción. Está disponible para todas las consolas.

