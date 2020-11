La polémica por las rodillas amoratadas de escolta de los reyes de Tailandia

Una imagen de la familia real de Tailandia despertó una polémica sobre el papel de la monarquía en las sociedades modernas.

La fotografía en cuestión fue tomada durante un evento público del rey Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida en Bangkok el pasado 1 de noviembre. Los monarcas se dan un baño de masas mientras una comitiva los sigue de cerca. Es ahí donde aparece el detalle de la polémica.

El fotoperiodista Andrew MacGregor Marshall, crítico de los reyes de Tailandia, publicó en Twitter una imagen de detalles en donde se ven las rodillas amoratadas de una de las escoltas de la pareja real.

“Cuando tu trabajo exige que pases mucho tiempo de rodillas…”, escribió MacGregor Marshall en Twitter.

When your job requires you to spend most of the time on your knees… pic.twitter.com/tvhJH6NIIb

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 20, 2020