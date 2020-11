Trump tiene esperanzas de ganar la elección, pero los tribunales le dan la espalda

El presidente Donald Trump intenta mantenerse estoico y hasta esperanzado ante los resultados en su contra de la elección del 3 de noviembre, pero los tribunales le están enviado mensajes poco alentadores.

Aunque tuvo que ceder a que la directora de la Administración General de Servicios (GSA, por su siglas en inglés), Emily Murphy, firmara el memorando para iniciar formalmente el proceso de transición al gobierno del presidente electo Joe Biden, el mandatario republicano insiste en que las cortes decidirán a su favor.

“Recuerden, la GSA ha sido excelente y Emily Murphy ha hecho un gran trabajo, pero la GSA no determina quién será el próximo presidente de los Estados Unidos”, escribió este martes.

El mandatario tiene razón. Los votantes lo decidieron el 3 de noviembre a quién querían de presidente, según las certificaciones electorales que recientemente sumaron Pensilvania y Nevada a favor de Biden, pero el republicano sigue su batalla en cortes.

Remember, the GSA has been terrific, and Emily Murphy has done a great job, but the GSA does not determine who the next President of the United States will be.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020