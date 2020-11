¿Trump se acerca a la Corte Suprema con sus acusaciones de fraude electoral?

El juez Matthew Brann del Tribunal de Distrito en Pensilvania asestó un duro golpe al equipo legal del presidente Donald Trump que alega fraude electoral. ¿Eso acerca al republicano a la Corte Suprema? Sí, pero… vayamos por partes.

“No está en el poder de este Tribunal violar la Constitución”, escribió el sábado el juez Brann. “En los Estados Unidos de América, esto no puede justificar la privación del derecho a voto de algún votante y, mucho menos, de todos los votantes de su sexto estado más poblado”.

El juez Brann, nombrado por el presidente Barack Obama, señaló que el equipo legal del presidente Trump no demostró su reclamos sobre el conteo de votos en la entidad, que favoreció al demócrata Joe Biden.

Rudy Giuliani, abogado que lidera la defensa del presidente, tomó esa fuerte derrota como un pequeño triunfo, porque afirma que acerca al presidente Trump a reclamar ante la Corte Suprema.

“La decisión de hoy resulta que nos ayuda en nuestra estrategia para llegar rápidamente a la Corte Suprema de Estados Unidos”, expresó el defensor en un comunicado. “Aunque no estamos de acuerdo con esta opinión, estamos agradecidos con el juez designado por Obama por tomar esta decisión anticipada rápidamente”.

Ahora el equipo legal se dirige al Tercer Circuito de Apelaciones, donde se pedirá revertir la decisión del juez Brann. De ser rechazada la petición, los defensores del presidente Trump pueden solicitar que la Corte Suprema atienda el caso.

Sin embargo, no es tan simple, ya que dependerá también de la decisión que tomen los juecez del Tercer Circuito.

“Buscaremos una apelación acelerada ante el Tercer Circuito. Hay tanta evidencia de que en Pensilvania, los demócratas eliminaron nuestra oportunidad de presentar 50 testigos”, afirma Giuliani.

Parte de su evidencia es que los funcionarios electorales ignoraron “descaradamente” la ley que niega la revisión independiente de los votos, acusando a demócratas de corrupción.

“Estamos decepcionados de no haber tenido al menos la oportunidad de presentar nuestras pruebas en una audiencia”, dijo el exalcalde de Nueva York. “Desafortunadamente, la censura continúa. Esperamos que el Tercer Circuito sea tan amable como el juez Brann al decidir nuestra apelación de una forma u otra tan rápidamente como posible. Este es otro caso que parece estar avanzando rápidamente hacia la Corte Suprema”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se sumó a la postura de Giuliani en defensa del presidente Trump, volviendo a hablar de las 234 declaraciones juradas en Michigan que “demuestran” fraude, aunque ninguna corte ha dado credibilidad hasta ahoras a las acusaciones.

“Tenemos 234 declaraciones juradas en Michigan, de votantes en un condado”, dijo McEnany. “‘Me presenté para votar, me dijeron que no podía emitir mi boleta, porque hay una boleta por correo que se emitió en mi nombre y que yo no emití’”, relató la portavoz sobre uno de los casos.

El equipo de defensa del presidente Trump alega fraude, pero en la conferencia de prensa del jueves pasado Giuliani no explicó el esquema que acusa, donde supuestamente “participó Hugo Chávez”, el presidente de Venezuela que murió en 2013.

Los ataques que los abogados acusan son de China, Cuba y Venezuela, aunque no hubo evidencias sobre ello, alegando que estaban juntando los datos, porque “no era fácil”.

