Escándalo: acusa The Weeknd “corrupción” en los Grammy

Este martes se han anunciado las nominaciones a los Grammy, los premios más prestigiosos del mundo de la música, y al cantante The Weeknd no le ha sentado nada bien enterarse de que no opta a ninguno de los galardones pese a la buena acogida que ha recibido su último disco ‘After Hours’ entre crítica y público.

El artista, cuyo verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye, no dudó en desahogarse a través de Twitter con un comunicado en el que ha tildado de corrupta a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación encargada de otorgar los codiciados gramófonos dorados y ha reclamado transparencia, tanto por sus fans como por él mismo.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Los aludidos han respondido a estas graves acusaciones en cuestión de unas horas para reconocer que ellos son los primeros sorprendidos de que no compita en ninguna de las categorías principales.

“Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo comprender lo que está sintiendo. Su música este año ha sido excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración”, ha señalado el presidente de la Academia, Harvey Mason Jr., en un comunicado.

Lo que sí ha querido dejar claro es que el artista no está siendo “castigado” por las tensas negociaciones que los Grammy habrían mantenido recientemente con su equipo para obligarle a decidir entre actuar en su gala, que se celebrará el próximo 31 de enero, o en la Super Bowl, que tendrá lugar justo una semana más tarde. Aunque finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo para que The Weeknd pueda participar en los dos eventos, las malas lenguas aseguran que la Academia aún no le ha perdonado.

Harvey Mason Jr. ha afirmado ahora que la votación en todas las categorías se cerró antes de que se anunciara que el cantante tomará el relevo de Jennifer Lopez y Shakira en el intermedio de la cita deportiva.

“Desafortunadamente, cada año hay menos nominaciones que el número de artistas que se las merecen. Pero como el único premio de música que sigue siendo votado entre compañeros, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música al mismo tiempo que tratamos de dar a conocer a los muchos artistas increíbles que forman nuestra comunidad a nivel global”, ha concluido.

