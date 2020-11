¿Por qué Maradona desheredó a sus hijos?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este miércoles la muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero después de sufrir un paro cardíaco. Maradona es considerado el futbolista más grande de la historia cuya vida privada fue objeto de escrutinio público por su adicción a las drogas, por la amistad que tenía con gobernantes polémicos y hasta por las peleas que tuvo con sus hijas Dalma y Gianinna que moldearon su figura tras su retiro de las canchas.

Hace un año Gianinna Maradona, una de los cinco hijos del futbolista, alertó al mundo al afirmar que su papá se estaba muriendo. “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen, por favor”, escribió Gianinna a través de Instagram.

Aquellas palabras no le gustaron nada al “Pelusa” por lo que publicó un video en YouTube en donde aclaró que estaba “más vivo que nunca“, además de anunciar a sus cinco hijos (Dalma, Diego Sinagra, Giannina, Diego Fernando y Jana) que los había desheredado.

El astro del futbol argentino comenzó su mensaje diciendo “No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando”. Se Disculpó por la derrota de su equipo con el Estudiantes y continúa diciendo que no sabe lo que quiso decir su hija Gianinna. “Yo sé que ahora, cuando uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Lo único que les digo a todos es que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo“, dijo Maradona en el video donde se ve con el cuerpo hinchado y habla de una manera muy pausada. “Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no, estoy muy sano, muy sano”, dijo Maradona.

Tanto Gianinna como su hermana Dalma, culparon el año pasado a Rocio Oliva, la novia de Maradona, del declive en la salud de su padre. Oliva se defendió a través de una entrevista en un programa de televisión asegurando que ella no le daba alcohol a nadie diciendo que “Diego es dueño de su vida, él hace lo que quiere”.

La herencia de Maradona

La fortuna del astro argentino es difícil de calcular por ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Hace algunos meses, Matías Morla, abogado y amigo del futbolista, detalló que el “Pibe de Oro” contaba con inversiones en bienes raíces entre Argentina y Cuba. El jugador fue un fanático de los autos teniendo una colección de modelos Rolls Royce, Porche, Ferrari y hasta un camión Scania.

En 2014 el “Barrilete Cósmico” ocupó el primer lugar de la lista de los 10 futbolistas mejor pagados donde estimaron que llegó a tener ganancias por más de $75 millones de dólares según datos de People With Money. El portal Celebrity Net Worth calcula que el “D10S” murió dejando una fortuna de por lo menos $100,000 dólares.

