Si planea viajar a Los Ángeles por Thanksgiving debe hacer cuarentena o recibirá una multa de $500 dólares

El estado de California ha implementado una serie de medidas restrictivas en sus operaciones comerciales por el aumento del coronavirus, entre ellas un toque de queda, pero en el caso específico de la ciudad de Los Ángeles, las autoridades han ido más allá para prohibir los viajes recreativos o de placer y exigen cuarentena de 14 días a partir de éste miércoles y amenazó con multas a los que no lo hagan.

De acuerdo con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, a partir de éste miércoles 25 de noviembre, todos los viajeros mayores de 16 años que entren a la ciudad a través del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el aeropuerto de Van Nuys y la estación de autobuses y trenes Union Station, deben llenar un formulario reconociendo que permanecerán aislados durante 14 días.

We’re asking everyone to cancel non-essential travel. If you must travel, travelers arriving at LAX or Van Nuys Airport from another state or country will be required, starting tomorrow, to fill out an online form to acknowledge California’s recommended 14-day self-quarantine. https://t.co/FEMThw4OnX

— MayorOfLA (@MayorOfLA) November 24, 2020