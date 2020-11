Pareja encontró docenas de botellas de whisky de 105 años ocultas en la pared de su casa en Nueva York

Una pareja en Ames, localidad en el norte del estado Nueva York, hizo un descubrimiento fascinante dentro de las paredes de su nuevo hogar.

Compraron la casa de 105 años de antigüedad en ese pueblo en 2019, con planes de remodelarla. Y cuando comenzaron a quitar algunos adornos exteriores, encontraron más de 66 botellas de whisky escocés sin abrir, escondidas en las paredes y las tablas del piso.

El tesoro se remonta a la Era de la Prohibición (1920-1933), cuando el alcohol era ilegal. La vivienda fue construida en las afueras de Albany, capital de NY, por un conocido contrabandista no identificado.

Tras el hallazgo, la pareja formada por Nick Drummond y Patrick Bakker ha estado investigando un poco sobre el antiguo propietario y documentando la historia en Instagram, informó Pix11.

En cuanto a las botellas planean venderlas y parte del whisky está valorado en $1 mil dólares. El hallazgo fue registrado en un video publicado en Facebook.

Upstate New York Couple Finds Dozens Of Bottles Of Whiskey Hidden In Walls Of Home https://t.co/dd4hlD6HYy

— CBS New York (@CBSNewYork) November 27, 2020