Éste es el homenaje que Marvel le rinde a Chadwick Boseman en el que habría sido su 44 cumpleaños

Este domingo Disney Plus ha querido rendir homenaje a Chadwick Boseman, el inolvidable T’Challa de ‘Black Panther’, en el día en que habría cumplido 44 años poniendo temporalmente a disposición del público una versión diferente de la película que protagonizó.

Por norma general, los créditos iniciales de Marvel muestran escenas de los personajes principales de su universo para dar paso a las letras con el nombre de los estudios cinematográficos. Sin embargo, este domingo la introducción se ha modificado para dedicársela exclusivamente al malogrado intérprete, rescatando imágenes suyas tanto delante como detrás de las cámaras.

Bob Iger, antiguo CEO de Disney, dio el chivatazo a los fans a través de Twitter recomendándoles que volvieran a ver el filme para descubrir “un tributo especial a alguien muy querido que siempre ha estado y estará en nuestros corazones”.

To all fans of #BlackPanther: watch the film on #DisneyPlus late tonight, for a special tribute to someone that was and will always be near and dear to our hearts.

