¿Melania Trump odia la Navidad? Las duras críticas tras publicar video de adornos en la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump publicó un video sobre los adornos navideños en la Casa Blanca, pero sus detractores le recordaron el audio donde se escucha decir que “a nadie le importa un carajo” y convirtió la etiqueta #MelaniaHatesChristmas (#MelaniaOdiaNavidad) en tendencia en Twitter.

“Durantes este tiempo especial del año, me complace compartir ‘América la Hermosa’ y rendir tributo a la majestuosidad de nuestra gran Nación. Juntos podemos celebrar esta tierra que llamamos orgullosamente hogar”, escribió la Primera Dama.

El video muestra la decoración planeada desde julio y que tuvo una etapa final la semana pasada con la llegada del árbol navideño recibido por la esposa del presidente Donald Trump.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

La cuenta MeidasTouch compartió el audio revelado por, Stephanie Winston Wolkoff, exmejor amiga de la Primera Dama, donde se escucha decir que se encarga de los adornos de la Navidad en la Casa Blanca “y todas esas cosas”, pero nadie lo toma en cuenta, para luego agregar: “¿A quién carajos le importan las cosas de Navidad?”.

La cuenta de Cleavon MD, un veterano, recuerda cuando Melania se refirió a los niños separados de sus padres en la frontera.

“¡Oh, ¿qué hay sobre los niños que fueron separados? ¡Dame un jodido descanso!”, se escuhó decir a la Primera Dama en el audio.

El crítico señaló que la Administración Trump no puede encontrar a los padres de más de 600 niños.

"Oh, what about the children that they were separated? Give me a f***ing break" – Melania Trump

Lawyers can't find the parents of 666 migrant children. A few of the innocent children dead in US Custody under the Trump Administration. #MelaniaHatesChristmas https://t.co/ISwYlNZLF8 pic.twitter.com/UYvwpVrx4B

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) November 30, 2020