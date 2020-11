Melania Trump sorprende casi rubia al recibir árbol de Navidad para la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump lució un cabello más rubio de lo acostumbrado.

La esposa del presidente Donald Trump recibió el árbol de Navidad que lucirá en la Casa Blanca, como parte de la decoración de la temporada.

En su cuenta oficial, la Primera Dama compartió fotografías de los tres años anteriores que recibió el árbol, para anunciar el arribo del especimen.

“Desde 1966, el arribo del Árbol de Navidad de la Casa Blanca se ha vuelto una tradición icónica”, escribió. “El árbol de este año, un precioso Fraser Fir de 18 1/2 pies de Dan y Bryan Trees de West Virginia, llegará mañana”.

Since 1966, the arrival of the White House Christmas Tree has become an iconic holiday tradition. This year’s tree, a lovely 18 1/2 foot Fraser Fir from Dan and Bryan Trees of West Virginia, will arrive tomorrow at the @WhiteHouse North Portico. #WHChristmas pic.twitter.com/f7fcz5LxtQ

