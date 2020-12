Auto impactó arco histórico de Washington Square y arrolló a agente NYPD

Un conductor se estrelló contra el famoso arco de Washington Square Park la madrugada del domingo, hiriendo a un oficial de policía de Nueva York que custodiaba la zona.

Tanto el oficial como el conductor sufrieron lesiones en la cabeza, pero fueron reportados en condición estable. La espalda y el cuello del policía también resultaron afectados, dijeron las fuentes.

El accidente ocurrió en el extremo norte del parque de Greenwich Village justo antes de las 2 a.m. del domingo. El conductor se dirigía a toda velocidad por la 5ta Avenida y atravesó una fila de barricadas de metal, golpeando el auto estacionado de NYPD encargado de proteger el arco.

El conductor se bajó del vehículo tropezando tras el accidente, y fue visto sangrando e insultando a un fotógrafo del New York Post. Su Nissan Maxima quedó destrozado, pero el vehículo del oficial, un “Smart Car” subcompacto, resultó relativamente ileso. Y el arco de mármol del siglo XIX no sufrió daños.

NYPD ha aumentado la custodia en la zona tras el vandalismo contra la estatua que se vivió a mediados de año.

En un reporte similar, el jueves otro auto impactó una estatua histórica en una plaza en Buffalo (NY), causando la muerte de una pasajera.

Driver crashed his car into Washington Square Park arch, injuring cop in a car parked below. Police officer is in a hospital with back and hip injuries.

