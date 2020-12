Britney Spears cumple 39 años: la oscura historia detrás de su cabeza rapada y el ataque con el paraguas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Britney Jean Spears es, tal vez, la cantante más famosa, y exitosa, de la escena del pop solo por debajo de Madonna.

Quien hoy cumple 39 años, ha tenido unos últimos años para el olvido, pues entre disputas legales con sus papás, desórdenes alimenticios, así como problemas personales, la han llevado a perder su camino del éxito y abandonar por completo su carrera, cuando estuvo en lo más alto de la cima.

Y es que la intérprete de canciones como “Baby One More Time”, “Opps!… I Did It Again”, “Toxic”, entre otras, no ha podido hallar la brújula para retomar su trono como la “Princesa del Pop”.

Pareciera que este tropiezo es corto o reciente, pero la verdad es que Spears lleva varios años en el hoyo. No cabe duda de que uno de los momentos más icónicos entre los altos y bajos de la cantante se dio en 2007.

Fue en febrero de ese año cuando la expareja de Justin Timberlake sorprendió a propios y extraños rapándose por completo la cabeza.

Según un documental emitido por Channel 5, canal británico, ese año Britney pasaba por una grave crisis emocional, pues a sus 25 años estaba en pleno divorcio y ya peleaba la custodia de sus dos hijos, Sean y Jayden, producto de su relación con Kevin Federline.

Justo en el momento en el que Spears perdía su rubia cabellera fue captada por las cámaras de los paparazzis momento que, supuestamente, fue vendido por la peluquera del sitio a donde acudió. Esther Tognozzi reveló haber aceptado sobornos de los reporteros de espectáculos que estaban fuera del local, para tomar esa icónica imagen que protagonizó la mayoría, si no es que todas, las portadas de revistas del momento.

“Tenía dos guardaespaldas, supuestamente vigilando para asegurarse de que los fotógrafos no estuvieran tomando fotos”, contó la mujer al Daily Mail.

“Me dijo que quería afeitarse el pelo porque estaba cansada de que todo el mundo se lo tocara. Yo, por supuesto, traté de disuadirla, pero fue en vano. Le dije que quizá estaba atravesando un momento hormonal o algo así y que lo pensara dos veces”, fue lo que contó Tognozzi, además de que, relató, Britney aseguró que su madre iba a esta rmuy molesta con ella.

Después de haberse rapado, Britney iría con la tatuadora Emily Wynee-Hughes, quien aseguró que ella le dijo que no quería nadie toque su cabeza ni su cabello, estaba harta de eso.

Anterior a este icónico hecho, Britney había ido a una clínica psiquiátrica donde fue diagnosticada con bipolaridad, al parecer, huyó de este sin recibir el alta por parte de los médicos.

La ira del paraguas

Este no fue el único momento crítico de Spears en ese fatídico año. Después de su momento cumbre en la peluquería, la cantante de “Stronger” se metió en otra clínica especializada en alcoholismo y drogadicción, pero salió a las 24 horas y se dirigió a casa de su ex, donde buscaba ver a sus hijos.

Frustrada en su intento, Britney tomó un paraguas y descargó su rabia contra el coche de los fotográfos que ahí estaban, resultando golpeado Daniel Ramos, el cual subastó hace dos años y después quedarse con la mitad de las ganancias de lo vendido, y la otra mitad donarlo a una fundación de la cantante.

Si bien los últimos años de la cantante, en relación a su música, distan del boom de su carrera, actualmente se encuentra sana, al lado de su novio Sam Asghari y tranquila en su casa, como se ha observado en Instagram, sin embargo, aún lidia con su papá y la disputa legal sobre sus derechos y posesiones.