Empresa te paga $2,500 por ver 25 películas navideñas

La empresa Reviews.org está buscando pagarle a una persona para que sea su ‘jefe de animadores navideños’ y vea 25 películas navideñas en 25 días y complete encuestas sobre la experiencia de ver dichos filmes.

El elegido no solo recibirá un premio en efectivo de $ 2,500, sino que también obtendrá una suscripción de un año a siete servicios de streaming, que son Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV + y Hallmark Movies Now.

Podrás elegir las películas que quieras ver, pero la empresa preparó una lista de recomendaciones llena de clásicos navideños. Sus sugerencias son:

–Frosty the Snowman

–The Santa Clause

–Elf

–Klaus

–A Christmas Story

–Rudolph the Red-Nosed Reindeer

–Rise of the Guardians

–The Polar Express

–A Christmas Carol

–The Holiday

–Christmas with the Kranks

–National Lampoon’s Christmas Vacation

–Arthur Christmas

–How the Grinch Stole Christmas (1967)

–The Grinch (2018)

–Miracle on 34th Street

–It’s a Wonderful Life

–Jingle All the Way

–A Charlie Brown Christmas

–Deck the Halls

–Love Actually

–Last Holiday

–Four Christmases

–The Muppet Christmas Carol

–New Year’s Eve

–When Harry Met Sally

–Rent

–While You Were Sleeping

–The Holiday

–Bridget Jones’s Diary

–Sleepless in Seattle

–Holiday Inn

–An Affair to Remember

–About Time

Si quieres ser la persona elegida para ver estas películas y llevarse el dinero, tienes hasta el 4 de diciembre para enviar tu solicitud, la cual puedes encontrar en el portal de la empresa, de acuerdo con el New York Post.

Reviews.org anunciará el ganador en su canal de YouTube el 7 de diciembre.

