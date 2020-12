Posando desde su cama, jueza hot de Colombia Vivian Polanía Franco dice que es la “conejita” de Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La jueza “fitness” de Colombia, Vivian Polanía Franco, que saltó a la fama en redes por sus fotos sexis insistió en una publicación reciente en que es la “conejita” de Instagram.

La magistrada de Cúcuta, que es centro de una investigación de la Judicatura precisamente por las explícitas imágenes que cuelga en la red social, aparece en fotos con una camiseta con la caricatura de “Lola Bunny” y unos “hot pants” mientras descansa en la cama.

“Estas fotos no necesitan explicación 🎄 🐰!! #bunny #navidad #misregalos #colombia #violeta #goodnight #kisses ¿cuál es tu foto favorita?”, lee el comentario que acompaña las imágenes.

La “jueza hot”, como la llaman algunos en el ciberespacio, además posa frente a su árbol de Navidad con un entallado traje rojo corto de escote y botas doradas.

En un video, también compartido esta semana, se le ve entrenando “Kickboxing” en el gimnasio.

La historia de Polanía Franco trascendió públicamente en septiembre luego de que medios en el país sudamericano reseñaran su historia de vida y la manera en la que expone en la red social su rutina diaria fuera del tribunal.

Su popularidad a raíz de los artículos provocó el inicio de la investigación por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional en Cúcuta mediante la cual se busca determinar si la colombiana -asidua del Crossfit – compromete la digna administración de la Justicia con las publicaciones.

La jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante ha insistido en su derecho a ejercer la libre personalidad y alega que algunos confundieron a la Polanía jueza con la Polanía persona.

“Lo que pasa es que hay muchas mujeres que piensan que yo ando buscando quitarles los novios o esposos, pero no, quiero dejar muy en claro que si me visto como me visto es porque me gusta y como nadie me mantiene, compro lo que a mí me gusta. No es como dicen que yo soy bendecida y afortunada, solo vivo de mi sueldo”, manifestó a La Opinión de Cúcuta.

“La gente no sabe el daño que hacen solo por los chismes. Yo, en la cuenta pasada que me bloquearon, ya estaba siendo patrocinada por dos marcas de ropa en Estados Unidos, por ejemplo, por cada prenda que mostraba y era comprada por alguna persona, a mí me daban el 30% de la venta o me enviaban ropa gratis. Eso no es negocio ilícito, por el contrario es una forma de trabajar bien, sin hacerle daño a nadie. Hay otras personas que usan Instagram para vender fotos desnudas, pero yo no hago eso”, agregó la entrevistada.

Al momento, no hay informes sobre el desenlace de la pesquisa interna contra la jurista.