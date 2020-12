Seis acusados de traer a cientos de extranjeras a dar a luz en Nueva York para lograr ciudadanía: estafa millonaria a Medicaid

Seis personas fueron acusadas ​​ayer de operar desde Long Island (NY) una red que traía a embarazadas extranjeras a dar a luz en EE.UU., de manera que sus bebés obtuvieran automáticamente la ciudadanía, y las ayudaba a mentir para obtener beneficios médicos gratuitos.

Los sospechosos fueron identificados como Ibrahim Aksakal, Enes Cakiroglu, Sarah Kaplan, Fordalisa Marte, Edgar Rodríguez y un sexto acusado anónimo que aún no ha sido arrestado. Fueron señalados de cometer fraude de visa, lavado de dinero y estafa de atención médica por $2.1 millones de dólares.

“Los acusados ​​sacaron provecho del deseo de ciudadanía por nacimiento y el contribuyente estadounidense finalmente se quedó atascado con la deuda de $2.1 millones” de dólares, dijo el fiscal federal interino Seth DuCharme, en una rueda de prensa. “La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y nuestros programas de beneficios no son alcancías para que los delincuentes saqueen”.

En este caso, más de 100 mujeres turcas pagaron $7,500 dólares cada una para dar a luz en EE.UU. entre 2017 y 2020, según la acusación del tribunal federal de Central Islip.

Los acusados ​​utilizaron un portal y dos páginas de Facebook en idioma turco, incluida una con el título “Mi bebé debería nacer en Estados Unidos”, para anunciar sus servicios. En uno, se representa a un niño arrastrándose frente a una bandera estadounidense, detalló New York Post.

Las clientes recibieron instrucciones de ocultar sus embarazos durante el viaje. Una vez en EE.UU. eran alojadas en siete “casas de nacimiento” en Long Island, dijeron las autoridades.

Aksakal, Cakiroglu y Kaplan supuestamente organizaron el alojamiento y el transporte, mientras que Marte y Rodríguez ayudaron a las mujeres a obtener los beneficios de Medicaid al presentar documentos que afirmaban falsamente que vivían en el país y eran indigentes, según la denuncia.

Después de que las mujeres dieron a luz, regresaron a su país. Los fiscales federales no están presentando cargos contra ellas. Los acusados ​​ganaron aproximadamente $750 mil dólares en honorarios y canalizaron una parte de las ganancias ilícitas a Turquía, dijeron las autoridades.

Los esquemas de “turismo de nacimiento” también han atraído a miles de futuras madres mayormente de China y México a diversos estados del país, según CNN.

“La inmigración es la columna vertebral de este país”, dijo el fiscal de distrito del condado Suffolk, Timothy Sini. “Pero la policía no tolerará la inmigración ilegal a costa de los residentes del condado”.

En un caso similar, en septiembre de 2018 tres bebés y dos adultos fueron apuñalados en “Mei Xin Care”, en Flushing (Queens), una casa para “bebés turistas” y sus padres chinos. Según The New York Times, el lugar se usaba para alojar a embarazadas extranjeras que venían a EE.UU a tener a sus hijos.

EE.UU. otorga ciudadanía automáticamente a todos los nacidos en su territorio, algo que no sucede en muchos países desarrollados alrededor del mundo. El gobierno de Donald Trump ha intentado modificar esa ley, alegando que se presta “al fraude y el abuso”.

Muchos legisladores y expertos han argumentado que ese derecho está protegido constitucionalmente, pero los tribunales no se han pronunciado definitivamente sobre el tema.

Commissioner Geraldine Hart joined officials from the US Attorney for the Eastern District of New York, Suffolk County District Attorney's Office and Homeland Security Investigations to announce the arrests of six people for a “birth tourism” scheme in Suffolk County. pic.twitter.com/l8KnvANBae

— Suffolk County PD (@SCPDHq) December 3, 2020