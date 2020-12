Presidente de Goya nombra empleada del mes a Alexandria Ocasio-Cortez

El boycott a productos Goya no ha tenido el efecto que muchos esperaba, según Bob Unanue, presidente de la compañía de alimentos.

El ejecutivo dijo al comentarista conservador Michael Berry que las ventas de los productos de Goya aumentaron en un 1000% después de que políticos demócratas invitaran a un boycott debido al apoyo de la compañía a Donald Trump.

Entre los líderes que condenaron a Goya por su posición se encuentra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

“La amo, no sé si lo saben, pero AOC fue nuestra empleada del mes”, dijo Unanue como insinuando que las criticas de la neoyorquina beneficiaron a Goya. “Cuando nos boicoteó nuestras ventas en realidad aumentaron un 1000%, así que le dimos un honorario, nunca pudimos dárselo a ella, fue empleada del mes por llamar la atención sobre Goya y nuestro adobo”.

Goya Foods CEO: @AOC Called For Boycott. Our Sales Jumped, So We Named Her Employee Of The Month https://t.co/Foim4XuH6f

