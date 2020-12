Balean a empleado de FedEx en la espalda mientras hacía una entrega en Brooklyn

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un conductor de FedEx recibió un disparo en la espalda cuando entregaba un paquete en Brownsville (Brooklyn, NYC), la mañana de ayer.

El empleado no identificado de 44 años estaba en Van Dyke Houses en Dumont Avenue cuando fue baleado cerca de las 11 a.m., dijo la policía de Nueva York. No está claro si él era el objetivo o fue alcanzado por error.

Fue trasladado de urgencia a un hospital local en estado grave, pero estable. No se han hecho arrestos y la policía no ha publicado una descripción del tirador, reportó Pix11.

Un portavoz de FedEx dijo que la compañía estaba cooperando con las autoridades investigadoras. “Somos conscientes de un ataque a uno de nuestros mensajeros hoy en Brooklyn, y nuestra preocupación inmediata es por el bienestar de nuestro colega (…) La seguridad de los miembros de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad”.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Aunque las autoridades alegan que en general el crimen ha bajado en NYC, admiten que 2020 ha mostrado un aumento de casi el doble (95%) de los tiroteos frente al año pasado, cuando la violencia armada ya iba en alza.