La ‘pandemia’ de las balaceras detonó en la Gran Manzana el año más violento en 5 años

Ya el pasado septiembre, con el registro de más de 1,000 balaceras antes del ‘Labor Day’, la ciudad de Nueva York registraba el año más violento desde 2015. Ahora, con las cuatro semanas que faltan por descontar de este agónico 2020 y luego de unos de los fines de semana de ‘Thankgving’ más sangrientos de la historia, todo apunta a un retroceso del sitial de la Gran Manzana como la urbe más densamente habitada y segura del país.

Hay varios indicadores: más de un 95.8% han aumento los tiroteos con respecto al año anterior y un alza del más del 38.4% en el número de víctimas fatales por impactos de bala.

Solamente el pasado noviembre se registraron 115 intercambios de disparos en contraste con 51 el año pasado en el mismo mes.

Sobre las estadísticas, los números fríos de las detonaciones y la sangre en el asfalto no hay discusión. Pero la controversia se convierte en un “monstruo de mil cabezas” cuando se trata de determinar qué tiene más peso en esta tendencia en una ciudad que siempre estuvo en una constante ‘línea de fuego’: pandemia de coronavirus, protestas por la brutalidad policial, reformas policiales y en el sistema de fianzas. Además, una crisis económica que roza lo trágico.

En las calles de vecindarios de El Bronx y Brooklyn, ambos condados subrayados desde marzo como los principales escenarios de las balas, los residentes tienen versiones encontradas acerca de qué ha puesto más detonantes al ascenso de la violencia y la muerte en las calles.

“Este ha sido el año de la violencia. No recuerdo tiempos de tantos problemas”, exclama en el sur de El Bronx la jubilada dominicana Milagros Trinidad, de 73 años, una de los miles de neoyorquinos que ha escuchado el estruendo de las balas en el vecindario de HighBridge, en el Condado de la Salsa.

“Tuvimos unos años tranquilos. Pero este 2020 todo se mezcló para que le quitaran poder a la policía. Yo llegué a esta ciudad en 1966 y nunca antes había escuchado tanto ataque a la autoridad. Ahora, vemos menos policías. ¡Es la verdad! Casi que para hablar con ellos hay que ir a las comisarías”, aseveró Milagros.

La isleña cuestiona que por el comportamiento de un grupo de funcionarios del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) se haya puesto la etiqueta a todo un cuerpo de “racistas y criminales”.

“La discriminación viene de la Casa Blanca y eso reforzó ciertas conductas, pero eso no quiere decir que la Ciudad tenía que quitarle fuerza a nuestros funcionarios. Quienes pagan son los barrios pobres, que ahora tenemos menos protección”, dijo.

A cuadras de la residencia de Milagros las acciones criminales, presuntamente de pandillas, se pusieron muy calientes desde el inicio del verano. Y se calmaron un poco en octubre.

Junio abrió con dos hombres asesinados en el interior de un vehículo estacionado en la avenida Sedgewick de HighBridge. En las primeras semanas del verano la tasa de disparos remontó allí al 150%.

Ya entrado el otoño las noticias sobre disparos siguieron conociéndose en esa localidad del sur de El Bronx, cercana al Yankee Stadium, con otra balacera en donde resultó herido un joven de 23 años en la Avenida Anderson. También dentro de un vehículo estacionado.

“Aquí el único riesgo es que venga una bala perdida y te alcance. Pero todos estos son problemas, entre bandas, entre muchachos que están en problemas, que venden drogas. Ellos con los vecinos no se meten. Ellos andan en su mundo disparándose entre ellos desde carros. Pero está claro que la policía está de capa caída”, explica el puertorriqueño Luis Segovia quien vive en la Avenida Jerome desde hace 20 años.

Entre tanto, fuentes del NYPD refuerzan que las detonaciones en la ciudad están vinculadas con el enfrentamiento entre grupos de pandillas, cuya presencia “a disparos” en las calles se ha incrementado este 2020 en un 50%.

Portavoces de la Uniformada, aunque reconocen a El Diario el recrudecimiento de la violencia, también aseguran que solo en octubre, el número de arrestos por armas de fuego aumentó en un 102.4% en todos los condados.

“En lo que va de año, el número de detenciones por tenencia de armas ha aumentado en un 15%. El año pasado se capturaron por este delito a 2,876 personas, este año 3,308”, reporta el cuerpo policial que ha sido puesto en la mira por algunos sectores por supuestamente haber “bajado la guardia”, ante las reformas policiales que avanzaron desde este verano.

Asi mismo, el comisionado de NYPD Dermot Shea pondera que a pesar de que el 2020 ha enfrentado a esa institución a “desafíos sin precedentes”, están mostrando una poderosa capacidad de recuperación.

“Continuaremos siendo implacables en nuestra misión de garantizar la seguridad pública, se están integrando nuevos funcionarios y seguiremos aplicando la inteligencia de datos para prevenir la criminalidad”, acotó.

En contraste, el joven de origen salvadoreño Random Chacón, de 25 años y residente de Bedford-Stuyvesant, al norte de Brooklyn y que es una localidad que resalta en el mapa de la Gran Manzana como un punto ‘muy caliente’ por la acción de bandas armadas, percibe que la “conducta de la Policía más bien genera tensiones en la comunidad”.

“Es mentira lo de la intermediación y la policía vecinal. Aquí vienen a perseguir a los chicos de los barrios pobres y ponerlos en listas de pandillas, sin ser parte de ellas. Solo por vivir aquí. Eso pone mal todo”, opinó Chacón, quien duda que las políticas de acercamiento comunitario anunciadas por la Ciudad generen efectos positivos en apaciguar la explosión de la criminalidad.

En las vísperas de Acción de Gracias en esa localidad de Brooklyn siete personas recibieron disparos, una de ellas de manera fatal, cuando varios hombres armados abrieron fuego dentro de un edificio de apartamentos, luego de otro tiroteo que hirió a un adolescente de 17 años afuera de una fiesta en East New York.

La Policía reportó que se dispararon desde cuatro armas desde el primer piso hacia el tercer piso del edificio de apartamentos de la avenida Albany en Bedford-Stuyvesant, en la noche del pasado 23 de noviembre.

Este ha sido apenas uno de los tantos desastres de pistolas y pólvora que ha tenido que atender la comisaría 79 que sirve a ‘Bed-Stuy’ en donde se ha observado en las estadísticas un incremento de más del 100% de las detonaciones. De 33 tiroteos registrados el año pasado, este 2020 ya van 76.

La información oficial de la Uniformada indica este año un ligero aumento de los incidentes con balas en algunas localidades de Queens en donde por años la curva de la violencia también se mantenía bajo control, aunque se vivió una relativa paz si se compara con sus condados vecinos de El Bronx y Brooklyn.

En el eje Jackson Heights y Woodside correspondiente a la comisaría 114, las detonaciones con armas de fuego se elevaron en un 100%. Hasta esta semana 24 incidentes con balas duplicaban los 12 sucesos con pólvora del 2019.

En las localidades de Corona-East Elmhurst que ha sido el epicentro de la pandemia no se han registrado situaciones con proyectiles de manera significativa, si se contrasta con periodos anteriores.

Aunque algunos análisis académicos alejados de las controversias políticas coinciden que aún con el incremento de la violencia criminal en 2020, la Gran Manzana está muy lejos de los periodos infernales de los años 80, pero estiman que es momento de poner atención a la incidencia armada que ha tenido un salto en todas las grandes ciudades del país.

El FBI en su informe de septiembre, subrayó que los homicidios en todo el país aumentaron en casi un 15% en los primeros seis meses del año que está por terminar.

Entre tanto, Christopher Herrmann, ex supervisor de analistas de delitos de NYPD y profesor de John Jay College que está estudiando las vinculaciones del repunte criminal con la pandemia, ha advertido a varios medios locales y nacionales que se vive un momento sin precedentes en la ciudad de Nueva York.

“Lo normal, es que durante el verano la violencia armada se dispare en un 30%, este año superó el 120%, simplemente está fuera de control”, acotó.

El académico sostiene que en el caso específico de los asesinatos en todo el país, la tendencia es que varíen menos del 1% por lo general año tras año, pero cuando el “FBI dice que a nivel nacional hemos subido un 15%, eso es enorme. Obviamente estamos al frente de una serie de variables que debemos analizar con cuidado”.

Más allá de las profundidades de las investigaciones, un oficial patrullero de El Bronx refirió a este medio que aunque se esperaban “más problemas” por los ajustes en la reforma de la Ley de Fianzas, no había forma de anticipar el desastre causado por la pandemia y las protestas por la muerte de George Floyd.

“Desde que se inició el año sabíamos que el relajamiento de la ley de fianzas iba a causar un aumento de la criminalidad, pero la pandemia y los saqueos nadie lo calculó. Y mientras en el verano teníamos que atender mil cosas, los políticos de la Ciudad estaban promoviendo reformas y atacando a la institución. Todo fue un caos que le dio un oxígeno a las pandillas que se sintieron con más libertad”, opinó el funcionario policial.

This Sat, Dec. 5th, bring in an operable hand gun and get cash. No questions asked!

Where: Our Lady of Mount Carmel Church, Mount Carmel Institute Building:

23-20 Newtown Ave in LIC.

When: 10 AM – 4 PM#GunBuyBack pic.twitter.com/0LQesPqnqZ

— Queens DA Katz (@QueensDAKatz) December 2, 2020