Xavier Becerra suma apoyos para su nombramiento como Secretario de Salud

Este martes, el presidente electo Joe Biden presentó oficialmente a su equipo de salud, el cual lidera el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien ha recibido amplio apoyo de organizaciones en la defensa de derechos civiles, incluso relacionadas con el medio ambiente.

En un evento realizado en Delaware –en el que también estuvo la vicepresidenta electa Kamala Harris–, Becerra agradeció su nominación, donde destacó las prioridades del presidente electo en temas de salud, pero habló de la importancia de defender los derechos civiles y generar mayor equidad.

“Es nuestro turno de fortalecer y respaldar a nuestros médicos y profesionales médicos, nuestros hospitales y clínicas, combatiendo el coronavirus“, expresó. “(Es) nuestro turno de restaurar la fe y la confianza en nuestros líderes para brindar soluciones que nos unan, nos sanen y nos vacunen del miedo”.

Destacó que la HHS tiene una segunda “H”, en referencia a los “humanos” y enfocó su perspectiva en los niños, las personas mayores y los discapacitados.

Habló de su padre, Manuel, quien murió hace un año rodeado de su familia en su casa, para establecer que “nadie debería morir solo” en un hospital. También se refirió a su madre, María Teresa. Recordó que sus padres duraron 67 años juntos. Él trabajando en la construcción y con apenas la educación primaria. Ella como empleada de oficina. Ambos dieron educación a sus cuatro hijos.

“Manuel y María Teresa solo tenían salud y esperanza cuando llegaron a California”, expresó. “Construyeron una sociedad bastante buena que duró 67 años. En el camino, enviaron a cuatro niños a la universidad y al Ejército. Me abrieron la puerta. Les estoy enormemente agradecido”.

Entre los grupos que respaldan su nominación están Voto Latino, el Centro para el Progreso Americano (CAP), la Asociación Nacional de Oficiales Demócratas Latinos (NALEO), además de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos (HNBA) y Climate Power 2020.

“El Procurador General Becerra tiene una relación de largo tiempo con la HNBA y tiene una amplia experiencia tanto en el gobierno estatal como en el federal, una calificación necesaria para coordinar y dirigir la agencia civil más grande del país”, destacó Elia Díaz-Yaeger, presidenta de la HNBA.

La activista hizo un llamado al Senado para respaldar la nominación del fiscal Becerra, sí como de Alejandro Mayorkas, nominado para liderar el Departamento de Seguridad Nacional.

El grupo Climate Power 2020 consideró que la nominación de Becerra también envía un mensaje importante del presidente electo Biden en asuntos climáticos.

“Existe una conexión innegable entre la crisis climática y la salud pública. La nominación de Becerra muestra el compromiso de Biden con la justicia ambiental, la salud pública y cómo la acción climática debe ser una función central del papel del HHS”, expresó la asociación.

Destacó que los latinos son un grupo vulnerable sobre los efectos de la contaminación, ya que la Asociación Médica Nacional Hispana encontró que tienen 51 por ciento más de probabilidades de vivir en condados con niveles poco saludables de ozono que los blancos no hispanos, además de que 1.81 millones viven a menos de un kilómetro de las instalaciones de petróleo y gas existentes.

Aunado a ello, en 2017, el HHS descubrió que los niños latinos tienen el doble de probabilidad de morir de asma que los blancos, advierte el grupo como parte de su sustento de respaldo a Becerra.

El fiscal Becerra enfrenta voces en su contra, principalmente de grupos contra el aborto.

Marjorie Dannenfelser, presidenta de la organización Lista de Susan B. Anthony, incluso adelantó que el presidente electo Biden será el mandatario “más extremista” contra el aborto y acusa que el fiscal Becerra implementará varias políticas que ha defendido en tribunales.

“Becerra está agresivamente (sic) a favor del aborto y es enemigo de la libertad de expresión”, expresó Dannenfelser.

Acusó al Fiscal General de “tratar de obligar a los centros de embarazo provida de California a anunciar y recomendar el aborto, una política que la Corte rechazó como inconstitucional”.

A esa postura se sumó Jeanne F. Mancini, del grupo March for Life, quien insistió en que la próxima administración sería la más “radical” en la defensa del aborto.

“Becerra tiene un historial largo y hostil hacia los estadounidenses pro-vida”, expresó.

W/ @JoeBiden's pick of @AGBecerra for HHS Secretary, we are seeing him make good on his promise to become the most radically pro-abortion president in history. 1/2

— Jeanne F. Mancini (@jeannemfl) December 7, 2020