¡Insólito! Niño de 12 años condujo por tres estados desde Nueva York para ver a su abuelo en Florida

Un niño de 12 años condujo un auto con su primo de 7 a bordo desde Queens (NYC) hasta ser detenidos en Delaware, en ruta supuestamente a visitar a su abuelo en Florida.

Aún más insólito, no fueron atrapados llamando la atención por su corta edad frente al volante, sino por usar una tarjeta de crédito de un familiar en una parada de descanso.

Los dos menores sin licencia se llevaron el auto Range Rover de uno de sus padres y llegaron a recorrer 130 millas (209 kms), informó NBC News.

Los niños no identificados había sido reportados como desaparecidos el lunes por la mañana en sus casas en Ozone Park. Fueron encontrados a salvo unas horas más tarde, a lo largo de la frontera entre Nueva Jersey y Delaware, después de que uno de ellos intentó usar la tarjeta de crédito.

La policía dice que el niño de 12 años estaba al volante; supuestamente recogió a su primo y luego condujo de Queens a Staten Island, Nueva Jersey y Delaware.

La policía de Delaware dijo que los niños habían cruzado un puente y una plaza de peaje antes de ser detenidos. Ahora han vuelto a casa sin lesiones, pero sus familias no han emitido declaraciones.

Los vecinos estaban desconcertados de que los niños llegaran tan lejos. Khuram Shahzad comentó que el de 12 años medía poco más de 5 pies de altura, apenas para alcanzar el volante y los pedales. “De hecho, es un buen chico”, agregó. La investigación continúa y no se han anunciado cargos.

En un caso parecido, el mes pasado dos adolescentes hispanos huyeron en un auto familiar en Brooklyn (NYC) y fueron hallados a más de 1,200 millas de distancia (1,930 kms) en Iowa. Atravesaron toda esa distancia y varios estados a pesar de ir conduciendo sin licencia.

The two New York City kids who allegedly took one of their parents' Range Rover on a 130-mile joyride were trying to make it to their grandfather's house in Florida, police sources tell News 4. https://t.co/WGXasAZXyw

— NBC New York (@NBCNewYork) December 9, 2020