Video captó disparo a quemarropa a empleado FedEx trabajando en Nueva York

NYPD difundió un video del escalofriante momento en el que un conductor de FedEx fue baleado a plena luz por la espalda, saliendo de un edificio en Brooklyn (NYC).

El empleado no identificado de 44 años estaba en Van Dyke Houses en 395 Livonia Avenue cuando fue baleado a 11:15 a.m. del lunes, dijo la policía de Nueva York. En principio no estaba claro si él era el objetivo o fue alcanzado por error, pero el video confirmó que el atacante le disparó desde muy poca distancia.

El trabajador recibió un balazo en la nuca, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Rodney Harrison. Fue trasladado de urgencia a un hospital local en estado grave, pero estable. No se han hecho arrestos.

Un portavoz de FedEx dijo que la compañía estaba cooperando con las autoridades. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Yesterday in the confines of the @NYPD73Pct, at approximately 11:15 a.m, a FedEx delivery man was exiting 395 Livonia Avenue, when he was shot in the back of the neck. @NYPDShea @NYPDChiefofDept @FedEx @NYPDChiefPatrol @NYPDPSA2 pic.twitter.com/mcPIVvnGh5

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) December 8, 2020