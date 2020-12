Demi Rose acalora Instagram con ajustado body que apenas cubre sus caderas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La esencia de Demi Rose es llamar siempre la atención. Y ahora lo ha logrado al lucir su belleza en una infartante imagen que está causando revuelo en redes sociales.

Este jueves, la británica aprovechó para subir una postal donde aparece posando con unas botas altas y un ajustado bodysuit negro que apenas cubre sus prominentes caderas.

“If you haven’t already, check out my collection with @prettylittlething 💖”, es el texto que acompaña la foto que en pocas horas ya tiene más de 170 mil ‘me gusta’.

Previamente, la modelo lució esas curvas que desatan bajas pasiones con un recatado, pero sexy modelito también en color negro.