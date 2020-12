Proponen que la vacuna sea obligatoria en Nueva York para poder frenar la pandemia

Mientras los sondeos indican que los neoyorquinos no están dispuestos masivamente a vacunarse contra el COVID-19, muchos temen que así la pandemia sería difícil de erradicar.

En ese panorama, la asambleísta estatal Linda Rosenthal (D) propuso exigir que la vacunación sea obligatoria por ley, si no hay suficientes personas acudiendo a inocularse, número que ella sugirió debería estar en un mínimo de 70% de la población. Pero algunos críticos consideran que la medida sería una violación a la vida privada.

Rosenthal, quien representa partes del West Side de Manhattan en Albany, presentó el proyecto de ley #11179 a principios de este mes que requeriría que el estado distribuya “de manera segura y efectiva” una vacuna aprobada por la FDA, destacando que:

“Si bien se han tomado medidas para reducir la propagación de COVID-19, epidemiólogos y expertos en salud pública han concluido que será necesaria una vacuna para desarrollar la inmunidad colectiva y, en última instancia, detener la propagación de la enfermedad (…) El Estado debe hacer esfuerzos para promover la vacunación y asegurar que un porcentaje suficientemente alto de la población esté vacunada contra COVID-19 para desarrollar suficiente inmunidad”.

Una vez que el programa de vacunación se haya implementado por un tiempo, el Departamento de Salud tendría la autoridad de “exigir la vacunación” a cualquier persona que pueda recibirla “de manera segura” si los funcionarios de salud pública ven que los neoyorquinos no están desarrollando “inmunidad suficiente” al coronavirus.

El texto del proyecto de ley no define “inmunidad suficiente”, por lo que presumiblemente los funcionarios de salud pública tendrían que establecer ese punto de referencia, destacó Fox News.

Nueva York sigue siendo de lejos el estado con más muertes por coronavirus en el país: 35,235 oficiales al momento, además de otras miles “probables”, la mayoría en NYC.

Aún así, aproximadamente la mitad (47%) de los residentes de la ciudad de Nueva York aún no están convencidos de recibir la vacuna COVID-19, lo que complicaría los esfuerzos para finalmente dominar el virus mortal, según una encuesta presentada por el comisionado de Salud de NYC, Dr. David Chokshi, durante una audiencia en el Concejo Municipal la semana pasada.

Just one day after the polls came out for the @FDNY stating that More than HALF of the firefighters would not take the covid vaccine, NEW YORK ASSEMBLY BILL 11179 is introduced to ATTEMPT TO MAKE MANDATORY COVID Vaccination. CALL LINDA ROSENTHAL AND TELL HER OUR BODY OUR CHOICE. pic.twitter.com/BJwdpiddhb

— Sean Hackman (@SeanHackman3) December 9, 2020