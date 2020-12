Cristiano Ronaldo, Marcelo Bielsa, Luis Suárez y todos los finalistas a los Premios The Best

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La FIFA reveló la mañana de este viernes a los finalistas a los premios The Best, que distinguen a lo mejor del año en cuanto a fútbol; destacaron nombres de latinos como Luis Suárez, Lionel Messi, Marcelo Bielsa, Giorgian de Arrascaeta y la guardameta chilena Christiane Endler.

En la categoría de Mejor Jugador de la FIFA, el galardón se lo disputarán entre Lionel Messi (Argentina), del FC Barcelona; Cristiano Ronaldo (Portugal), de la Juventus y Robert Lewandowski (Polonia) del Bayern Múnich.

Como Mejor Jugadora de la FIFA las finalistas son Lucy Bronze (Inglaterra), del Olympique de Lyon y el Manchester City WFC; Pernille Harder (Dinamarca), quien jugó este año para el Wolfsburg y el Chelsea, así como Wendie Renard (Francia), del Olympique de Lyon.

El premio a Mejor Guardameta masculino se lo disputarán entre Alisson Becker (Brasil), del Liverpool FC; Manuel Neuer (Alemania), del Bayern Múnich y Jan Oblak (Eslovenia), del Atlético de Madrid.

La categoría de Mejor Guardameta femenina tiene como finalistas a Sarah Bouhaddi (Francia), del Olympique de Lyon; Christiane Endler (Chile), del Paris Saint-Germain y a Alyssa Naeher (Estados Unidos), del Chicago Red Stars.

El Mejor Entrenador saldrá de entre Marcelo Bielsa (Argentina), del Leeds United, Hans-Dieter Flick (Alemania), del Bayern Múnich y Jürgen Klopp (Alemania), del Liverpool FC.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Coach 2020 🏆 🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2 — FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020

Las finalistas a Mejor Entrenadora son: Emma Hayes (Inglaterra), del Chelsea; Jean-Luc Vasseur (Francia), del Olympique de Lyon y Sarina Wiegman (Países Bajos), de la selección de su país.

Finalmente, en la categoría al Premio Puskas, que se otorga al mejor gol del año, los finalistas son Giorgian de Arrascaeta (Uruguay), por una chilena durante el Ceará SC vs. CR Flamengo, en el Brasilerao; Son Heung-min (Corea del Sur), del Tottenham, cuando recorrió casi toda la cancha con el balón para anotarle al Burnley; y Luis Suárez (Uruguay), con un gol de “taquito” durante el duelo entre el Barcelona y el Mallorca en La Liga. Acá puedes ver los tres.