Con masiva protesta en Times Square exigen al gobernador Cuomo reabrir el servicio interior en restaurantes en NYC

Este martes significó en Nueva York el segundo día consecutivo del cierre del servicio interior en los restaurantes de los cinco condados, decretado por el gobernador Andrew Cuomo ante el preocupante aumento en las hospitalizaciones por COVID-19. Y más de 500 personas se plantaron en Times Square para criticar la medida del mandatario.

Con arengas y pancartas, líderes políticos, activistas, dueños de restaurantes y trabajadores de esos negocios que se quedaron desempleados desde el lunes, calificaron de injusta la decisión de Cuomo, y exigieron que el Gobernador reconsidere la medida y ordene de inmediato la reapertura del servicio interior al 25% de capacidad.

“No somos el problema”, “reabran los restaurantes” y “no nos maten con otro cierre”, fueron algunas de las frases que corearon los manifestantes que aglomerados, pero con máscaras mayormente, se reunieron en frente del Times Square TKTS Booth, una de las zonas más populares de la ciudad para pedir que no lastimen más a esa industria.

Visiblemente frustrados, y declarándose molestos y preocupados por la crisis que deberán afrontar en las próximas semanas ante la orden de cierre, los manifestantes destacaron que no tiene sentido haber suspendido el servicio interior cuando el propio Gobernador mencionó en sus datos que los contagios generados en los negocios de comida son de apenas el 1.43%.

“Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente que nos dejen trabajar, que se haga justicia con nuestra industria que ha estado todo el tiempo ayudando a la ciudad y que sean coherentes con las cifras, porque los contagios en los restaurantes son mínimos y el propio Cuomo lo ha dicho”, aseguró Pedro Hoyos, del restaurante Mama Juana, y miembro de la Asociación New York State Latino Restaurant, Bar. “No somos el problema. Merecemos respeto y que salven a nuestra industria”.

Claudio García, empleado del restaurante japonés East Side de Manhattan, confesó que desde el lunes fue uno de los cientos de trabajadores que se quedó desempleado, y no tiene manera de compensar la pérdida salarial.

“Esto es muy duro, porque de la nada nos dejaron sin opciones económicas. Estamos en plena Navidad, hay que pagar renta, servicios y gastos de la casa y no tenemos con qué”, se quejó el cocinero, quien le rogó a Cuomo que ordene la reapertura de los restaurantes en su parte interna lo más pronto posible. “Nos esta matando, nos esta ahorcando más. Ya hemos sufrido mucho y nuestros hijos también van a sufrir”.

Tom Colicchio, de la Coalición de Restaurantes Independientes de Nueva York aseguró con dolor que las determinaciones estatales y la falta de apoyo federal ponen en mayores problemas a los restaurantes.

“La vacuna del COVID trajo esperanza, pero a los restaurantes con estas deciciones nos dejan sin esperanza. Nosotros seguimos las precauciones y nos pagan así antes de Navidad”, dijo el empresario, urgiendo al gobierno federal que apruebe el Acta de restaurantes que otorgaría alivios y ayudas a estos negocios.

Marcos Muñoz, dueño del restaurante Mojito, de Queens, resumió el sentir de muchos de sus colegas y dijo sobre el cierre: “Hace 22 años llegué a Nueva York lleno de sueños y hoy la misma ciudad que me dio las oportunidades me está quitando hoy todo lo que he logrado y eso no es justo, porque no somos el problema de los contagios. Nosotros no estamos aumentando los casos de COVID. Eso está pasando en casas y en reuniones ilegales, no en restaurantes”.

Van hasta oficinas de Cuomo

La senadora estatal Jessica Ramos también se sumó a la protesta, que luego de estar en Times Square se dirigió por las calles hasta la Oficina del Gobernador en la Tercera Avenida, y dijo que tanto el mandatario estatal como la Legislatura deben tomar acciones inmediatas.

“Yo represento uno de los distritos más golpeados por la pandemia, donde los restaurantes han sufrido y necesitamos que tanto el Gobernador como los legisladores busquemos soluciones inmediatas”, dijo la senadora, advirtiendo que no pueden dejar por fuera de las soluciones a miles de trabajadores de restaurantes sin papeles que le han puesto el pecho a la pandemia.

La asambleísta estatal Catalina Cruz, de Queens, también pidió a sus colegas que regresen a Albany lo más pronto posible para ayudar a la población afectada de los restaurantes.

“Nuestra gente está sufriendo con estas decisiones y en este momento no podemos darle la espalda a nuestra gente. Necesitamos buscar como ayudarlos y les digo que no vamos a dejarlos solos en esta lucha”, dijo la política.

El concejal Ydanis Rodríguez criticó que el cierre de servicio interior en los restaurantes no haya estado acompañado de un plan de ayuda que deja a propietarios de restaurantes y trabajadores, muchos inmigrantes, en el aire.

“Tenemos que reconocer que los restaurantes, como los pequeños negocios, son los que emplean a la mayoría de personas que trabajan en esta ciudad. La decisión de cerrarse debió ir acompañada de un plan de estímulo económico”, dijo el concejal del Alto Manhattan. “No creo que estemos en contra de medidas que salvan vidas, (como el cierre) pero no podemos sacar a los empleados de repente, quitarles la entrada económica que tenían sin un plan de asumir el dinero que necesitan esos negocios y esos trabajadores. Hay que ayudarlos”.

De Blasio apoya el cierre

Sobre las críticas manifestadas por la industria de los restaurantes, el alcalde Bill de Blasio manifestó su apoyo a la medida del cierre y dijo que es necesario para evitar el auge del COVID-19.

“Todos tenemos que luchar contra este virus y superarlo en las próximas semanas, pero serán semanas difíciles. Diciembre y enero serán muy duros. Estamos viendo este crecimiento constante de la enfermedad y esta segunda ola, es realmente preocupante. Entonces, esta acción que tomó el Estado fue necesaria”, dijo el Alcalde, quien incluso manifestó que funcionarios de la Ciudad estarán haciendo inspecciones para que se cumpla la orden de cierre a cabalidad.

“Lo importante es asegurarse de que se sigan todas las pautas del Estado y nuestra gente estará allí para que esto suceda. Obtuvimos mucho cumplimiento, pero quiero ser claro, todavía hay cosas que deben mejorarse, sin duda”, dijo el mandatario.

El gobernador Cuomo también ha defendido su decisión y manifestó que si no se cerraba el comedor interior en este momento, la ciudad estaría en mayor riesgo de que los cierres fueran totales y los restaurantes tuvieran aún más restricciones.

Por alerta de nevada se suspenderá el servicio exterior en restaurantes este miércoles

Y cómo si no fuera suficiente ya para los restaurantes lidiar con los efectos de la decisión de cerrar su servicio interior, y mostrando que no reabrirlo pronto les seguirá quitando ingresos, el pronóstico del clima tampoco parece estar de su lado.

Debido a la alerta de nevada, lanzada para este miércoles y jueves, se ordenó la suspensión del servicio exterior en restaurantes, desde las 2:00 de la tarde.

El Departamento de Sanidad hizo el llamado, manifestando que la nevada pudiera dejar incluso hasta 8 pulgadas de precipitación, por lo que anticipó que el servicio al aire libre no se reestablecerá hasta el viernes.

A pesar de la mala noticia, la Ciudad aseguró que los restaurantes no deberán retirar las estructiras exteriores que han levantado, pero sí será necesario que retiren los calentadores eléctricos.