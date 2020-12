Adiós a las diferencias: MLB reconoció a las Negro Leagues como parte de las Grandes Ligas

Después de “un descuido de varios años” este miércoles 16 de diciembre, el comisionado de MLB, Rob Manfred, le concedió estatus de Grandes Ligas a las siete Negro Leagues que operaron entre 1920 y 1948.

Esta decisión implica que casi 3,400 jugadores de las Negro Leagues en dicho periodo serán oficialmente considerados como ligamayoristas, con sus estadísticas y récords formando parte de la historia de MLB.

“Todos los que amamos el béisbol sabemos que las Negro Leagues desarrollaron varios de los mejores jugadores, innovaciones y éxitos durante la batalla contra la injusticia. Ahora estamos agradecidos de que estos jugadores van a estar donde pertenecen: como miembros de las Grandes Ligas y en los récords históricos oficiales”, explicó el comisionado Rob Manfred a través de un comunicado.

Commissioner Manfred announced today that @MLB is officially elevating the Negro Leagues to “Major League” status. Culminating the centennial celebration of the founding of the Negro Leagues, MLB is proud to highlight the contributions of the pioneers who played from 1920-1948. pic.twitter.com/hkStF1UC0H

— MLB Communications (@MLB_PR) December 16, 2020