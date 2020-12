Jueza “hot” de Colombia saca la lengua a fans en Instagram y se hace llamar “dama de hierro”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Jueza fitness”, “conejita”, y, ahora, “dama de hierro”…

Así se presentó desde su cuenta de Instagram Vivian Polanía Franco, la colombiana que ha pasado de jueza de Santander a “influencer” en la red social con sus explícitas fotos en las que reivindica el derecho a ejercer su libre personalidad y evidencia su rutina “fitness” fuera del tribunal.

“¿La dama de hierro? Terminé el entreno!! ¿Ustedes que dicen? #bunny #orange #besos #kisses #colombia #vivianpolaniaf #sexy #fuerte #crossfit 🐰💋🌙 #nofhotoshop“, lee un comentario a un video esta semana en el que hasta le saca la lengua a sus seguidores tras una rutina de ejercicios de alto impacto.

A la jurista, asidua al Crossfit, se le ve con una escotada blusa color naranja mientras hace gestos a la cámara.

Con anterioridad, la jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante en Cúcuta había compartido una sugerente foto en la que se aprecia en la cama con un corsé de encaje negro y rojo.

Las anteriores son solo muestra del carácter irreverente de la colombiana quien se ha ganado cientos de seguidores en Instagram en apenas meses, pero también decenas de enemigos en la Judicatura.

Pesquisa administrativa en su contra

Al momento, Polanía Franco es centro de una pesquisa administrativa por supuestamente comprometer la administración de la Justicia con sus explícitas fotos en redes.

La “instagramer” insiste en que sus superiores confundieron a la “Polanía mujer” con la “Polanía jueza”, y que no piensa pausar con sus publicaciones en la red social donde acumula más de 190,000 seguidores.

“Yo no soy la única persona que tiene un perfil de Instagram donde muestro mis resultados por el CrossFit. Si ven otras mujeres, hacen lo mismo, precisamente cuando uno logra algo por medio de este deporte es bonito mostrarlo por todo el esfuerzo que se hace”, explicó la magistrada al medio La Opinión de Cúcuta.

“La gente no sabe el daño que hacen solo por los chismes. Yo, en la cuenta pasada que me bloquearon, ya estaba siendo patrocinada por dos marcas de ropa en Estados Unidos, por ejemplo, por cada prenda que mostraba y era comprada por alguna persona, a mí me daban el 30% de la venta o me enviaban ropa gratis. Eso no es negocio ilícito, por el contrario es una forma de trabajar bien, sin hacerle daño a nadie. Hay otras personas que usan Instagram para vender fotos desnudas, pero yo no hago eso”, agregó la entrevistada.