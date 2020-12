Bernie Sanders dice que cheque de estímulo de $600 en nuevo paquete es un “pago inicial”

El senador Bernie Sanders dijo que aunque los $600 dólares por cheque de estímulo que serían aprobados en el Congreso de Estados Unidos como parte de un nuevo paquete económico por coronavirus no es exactamente lo que impulsaba, es un buen comienzo.

“Esto es, en cierto sentido, un pago inicial; éste no es el fin de la discusión”, planteó Sanders este miércoles en entrevista con la cadena CNN.

“Pero me siento bien que al menos logramos algún progreso. Una semana antes, nadie estaba hablando de pagos directos”, agregó el político al tiempo que destacó la presión ejercida por sus “amigos progresistas” en la Cámara de Representantes para que se incluyeran pagos directos en el plan bipartidista presentado en el Senado.

I am happy to say as we enter the holiday season, when so many families are struggling, at least there will be direct payments for every working class adult and their children, and an extension of unemployment benefits.

It is not enough, but it is progress. pic.twitter.com/schw1BopPk

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 17, 2020