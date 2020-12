Ellen DeGeneres la pasa mal por el COVID-19, tiene ‘horribles’ dolores de espalda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La humorista y presentadora Ellen DeGeneres, quien fue acusada este año de desplegar y de tolerar un comportamiento abusivo a los trabajadores de menor rango de su programa vespertino, ha recurrido a sus redes sociales para dar a conocer otro dato que, sin duda, no ha contribuido a que este caótico 2020 vaya a terminar con una nota positiva para ella. Y es que la estrella televisiva no ha tenido más remedio que cancelar el resto de programas que quedaban por emitirse antes del tradicional parón navideño debido a su infección por coronavirus, todo ello para cumplir con los protocolos de seguridad y prevención ligados a una posible expansión de la enfermedad entre los miembros de su equipo.

Asimismo, la también actriz ha querido dar a conocer algunos de los efectos más notorios de su particular lucha contra la infección. Aunque en términos generales Ellen se encuentra “bien”, es decir, sin síntomas que puedan considerarse graves o peligrosos para su sistema respiratorio, lo cierto es que en los últimos días la artista ha estado experimentando unos dolores “horribles” en su espalda que soporta a duras penas, echando mano para ello de su sentido del humor y del apoyo constante que recibe de su esposa Portia de Rossi.

“¡Hola a todos! Quería daros las gracias por los buenos deseos. Me siento muy bien, estoy feliz al cien por cien, de verdad. La única cosa que no te dicen que puedes tener, que es lo que me pasa a mí, es dolor de espalda. No tenía ni idea de que ese podía ser un síntoma, en mi caso se trata de un dolor de espalda horrible, es muy fuerte. He hablado ya con otra gente que también lo ha sufrido”, ha asegurado la presentadora en un vídeo de Instagram, justo antes de despedirse de sus fans hasta el año que viene. “Os veré a todos tras las vacaciones. Cuidaos mucho y manteneos sanos”, les ha recordado.

Sigue leyendo: Ellen DeGeneres es otra de las famosas que se contagia de coronavirus