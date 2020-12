Jailyne Ojeda muestra sus atributos en varias poses con sugerente bikini blanco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jailyne Ojeda es una verdadera especialista en lo que se refiere a saber seducir con su belleza, sobre todo porque posee unas curvas de infarto que no teme mostrar en sus redes sociales.

Este miércoles, la despampanante modelo aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde aparece posando en diferentes ángulos utilizando un sugerente bikini blanco con el que exhibió sus piernas y su retaguardia.

“Tell me the truth even if it hurts my feelings. No lies, no sugar coating, no fake vibes.”, dijo la mexicana en las postales que tienen más de 360 mil likes en tan solo unas horas.

(Desliza para ver todas las fotos)

La cuenta de Instagram de Jailyne es todo un catálogo abierto que expone los gustos de la joven a la hora de vestir. Lencería, vestidos y bikinis, son una parte de su amplio repertorio de seducción.

¿Qué te parece?