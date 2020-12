Trump hace corajes y se resiste a dejar la Casa Blanca, indica reporte

El presidente Donald Trump insiste, en público y en privado, que hubo “fraude electoral” y está complicando el día día de los empleados de la Casa Blanca con sus exabruptos.

Los asesores del mandatario intentan convencerlo de que deberá dejar la Casa Blanca pronto, por lo que es importante que deje los resultados electorales.

“En sus momentos de negación más profunda, Trump les ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca el día de la inauguración”, indica un reporte de CNN. “La posibilidad ha alarmado a algunos ayudantes, pero pocos creen que Trump realmente lo cumplirá”.

La inestabilidad emocional del mandatario se incrementó con la confirmación del Colegio Electoral del triunfo del presidente electo Joe Biden, quien recibió 306 votos.

Otro aspecto que indican las fuentes que abonó a la molestia del presidente Trump es perder aliados en el Congreso, luego de que el líder de los republicanos, Mitch McConnell (Kentucky), reconociera también el triunfo del demócrata y, en privado, pidiera a sus colegas evitar apoyar cualquier desafío a los resultados.

“Está haciendo una jodida rabieta”, dijo un asesor consultado por la televisora. “Él se va a ir, solamente se está descargando”.

El presidente Trump sigue con sus acusaciones de “fraude electoral”, incluso luego de que la Corte Suprema rechazara escuchar la demanda presentada por Texas, a la que se sumaron más de 100 representantes republicanos.

“Datos recién revelados muestran que varios miles de no ciudadanos votaron en Nevada. ¡Ellos son totalmente inelegibles para votar!”, dijo.

Just released data shows many thousands of noncitizens voted in Nevada. They are totally ineligible to vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020