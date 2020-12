Trump pierde importante aliado: Mitch McConnell reconoce el triunfo de Joe Biden

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell (Kentucky) se tardó en decidirse, pero la votación del Colegio Electoral lo convenció de que el presidente Donald Trump había perdido el 3 de noviembre.

Esta mañana, McConnell felicitó al presidente electo Joe Biden.

“Entonces, a partir de esta mañana, nuestro país tiene oficialmente un presidente electo y una vicepresidenta electa”, dijo McConnell. “El Colegio Electoral ha hablado. Entonces, hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden”.

.@senatemajldr: "So, as of this this morning, our country has officially a President-elect and a Vice President-elect… The Electoral College has spoken. So, today I want to congratulate President-elect Joe Biden." pic.twitter.com/4S7Xv7otsH

— CSPAN (@cspan) December 15, 2020