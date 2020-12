Modelo erótica sorprende posando con agentes NYPD medio desnuda en plena calle de Manhattan

View this post on Instagram

Anastasia Fields, una modelo de Instagram especializada en mostrar su trasero, sorprendió al publicar una foto semi desnuda rodeada de dos agentes NYPD en lo que aparenta ser el Rockefeller Center, centro navideño de NYC.

La modelo vegana de 32 años compartió su foto levantándose el vestido y mostrando su trasero con la leyenda de un emoticón de “corazón NYPD”. No indicó la fecha exacta de la imagen.

Miles de personas han intervenido con comentarios, la mayoría en tono de bromas; otros se preguntan si los dos policías son ciertos y, si es así, como permitieron que les tomaran esa foto. Incluso se le ve apoyándose en uno de los uniformados como para mantener el equilibrio mientras levanta una pierna.

La modelo le dijo a Jam Press que comenzó a publicar fotos de su trasero hace un año “solo por diversión con mis amigos”. Este año ha estado exponiendo su trasero supuestamente para animar a los neoyorquinos durante la pandemia, publicando numerosas fotos en Instagram en poses similares en el Metro, Hudson Yards, playas, junto a obreros en sitios de construcción y Dumbo (Brooklyn), resumió New York Post.

En 2018 cuatro policías fueron amonestadas porque posaron uniformadas con un bailarín nudista en una fiesta para adultos mayores en el Alto Manhattan.

Este año NYPD ha estado sujeta a un amplio escrutinio, en medio de un auge de la violencia armada, recorte presupuestario, tensiones sindicales con el alcalde Bill de Blasio, renuncias masivas y acusaciones de abusos.

Cops pose for picture with strippers, what could go wrong? https://t.co/YoaGCV3TXW pic.twitter.com/TnHuphyfJs

— New York Post (@nypost) May 30, 2018