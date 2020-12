Zoom te brindará reuniones con tiempo ilimitado en Navidad

Ante la situación que se vive por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a estar en confinamiento y la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la plataforma de videollamadas Zoom anunció buenas noticias para sus usuarios, ya que brindará reuniones con tiempo ilimitado durante las celebraciones decembrinas.



Y es que los usuarios de Zoom, con suscripciones gratuitas cuentan solamente con 40 minutos en las videollamadas, y si quieren continuar, deben conectarse nuevamente.



Regalo de Zoom en Navidad



Pero eso cambia para las celebraciones de Navidad, ya que Zoom elimina el límite de minutos, para que amigos y familiares puedan estar en las videollamadas todo el tiempo que quieran.

“Como muestra de agradecimiento a nuestros usuarios durante un tiempo extraordinario, estamos eliminando el límite de 40 minutos en las cuentas gratuitas de Zoom para todas las reuniones a nivel mundial en estas fechas especiales”, informó Zoom en su blog.

La medida abarca las celebraciones cristianas de Navidad, el final de Janucá (Fiesta de las Luces o Luminarias), festividad judía y el Kwanzaa que festejan afroamericanos.



Además de las celebraciones por el Año Nuevo.



Zoom presente en las fiestas decembrinas



“Ya sea que se reúnan el último día de Janucá, celebren la Navidad, festejen el Año Nuevo o marquen los últimos días de Kwanzaa, quienes se conecten con amigos y familiares no se verán interrumpidos”, destacó Zoom, a través de su blog.



Zoom publicó las fechas donde las reuniones serán ilimitadas para las suscripciones gratuitas.

