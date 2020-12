“Viva México”: El multicampeón Teófimo López apoya a “Canelo” Álvarez en su pelea contra Callum Smith

Teófimo López, el pugilista de ascendencia catracha radicado en Nueva York manifestó su apoyo a Saúl “Canelo” Álvarez esta noche en el Alamodome de Texas, poco antes de que iniciara el combate del mexicano contra Callum Smith.

En entrevista para DAZN, el boxeador de origen centroamericano hizo pública su inclinación hacia el peleador de Guadalajara, Jalisco, tal y como se aprecia al final del siguiente video. Incluso, después del corte de esta edición, en la transmisión original, lanzó un “Viva México”.

The A+ side Teofimo Lopez talks next fight possibly against George Kambosos, says Devin Haney could not do nothing vs an old Gamboa.#boxing | #boxeo | @georgekambosos pic.twitter.com/vIYIKx4c68

