Cynthia Rodríguez al natural y en diminuto bikini, admite que tiene celulitis

Cynthia Rodríguez es una de las estrellas de TV Azteca más sensuales y carismáticas, sin embargo, ella no tiene miedo a compartir una foto al natural y aceptar que no es perfecta.

La novia de Carlos Rivera se dejó ver en un sensual bikini y aceptó que tiene celulitis como cualquier mujer.

“Sueño con regresar a la playa, tengo una línea de pecas en la nariz, soy disciplinada y a veces me paso de exigente conmigo, tengo buen metabolismo pero también celulitis, amo escaparme con mi novio a donde sea, amo las redes sociales pero a veces me lastiman algunos comentarios, soy sensible pero muy fuerte a la vez, me gusta que me digan Cyn y tengo la mejor familia del mundo”, escribió.

Con sinceridad, la ex concursante de La Academia, admitió que el encierro le ha afectado.

“Estoy harta de la pandemia, me ha hecho llorar mucho porque extraño abrazar como antes, por eso medito todos los días y trato de tener la mejor actitud y sonrío y agradezco mucho porque estoy sana y tengo muchos sueños que cumplir aún. La Navidad y sus películas son mis favoritas de todo el año”.

